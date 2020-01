Marquese Chriss revient aux Warriors avec un « two-way contract »

Petit jeu de chaises musicales à Golden State. Pour faire de la place à Damion Lee, les Warriors avaient ainsi coupé Marquese Chriss avant que son contrat ne soit garanti, transformant ensuite le « two-way contract » de l’arrière.

Mais l’intérieur n’est pas parti très longtemps. Car selon The Undefeated, il revient finalement à Golden State… grâce à un « two-way contract ». Les deux joueurs ont donc simplement échangé leurs contrats respectifs, et c’est désormais au tour de Marquese Chriss de faire la navette entre la NBA et la G-League.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.