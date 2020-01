Lauri Markkanen toujours déçu par son niveau de jeu

La « drôle » de saison de Lauri Markkanen se poursuit. Après des premières semaines calamiteuses en termes d’adresse, l’intérieur des Bulls avait redressé la barre en signant un mois de décembre propre (18 points de moyenne avec 51%). Mais depuis début 2020, ce rendement statistique repart à la baisse. Cette nuit à Boston, il n’a pas vraiment pesé dans les débats (9 points et 6 rebonds), ne se montrant qu’au début de la deuxième mi-temps.

Des hauts, des bas… « J’ai connu cette mauvaise série pour démarrer et je me suis repris après ça. Je ne sais pas quoi dire, » livre l’intéressé à Yahoo! Sports, lui qui restait tout de même sur une série de 22 matches avec au moins 10 points. « J’ai eu mes moments, mais évidemment que j’en attends davantage venant de moi. Je suis déçu de moi-même parce que je crois que si je jouais à un niveau normal, on aurait probablement quelques victoires en plus. Je pense pouvoir mieux faire. »

Plutôt que de mettre en avant son temps de jeu ou son nombre de « ticket shoots » légèrement en baisse cette saison, le Finlandais préfère « se regarder dans le miroir. Je suis très impliqué sur certains matches. Je peux mieux faire, être meilleur au rebond puis courir. Je dois d’abord voir ce qui cloche chez moi. »

Cette nuit, il s’est fait grappiller quelques minutes par son coéquipier Thaddeus Young, dans un bon rythme offensivement. Lauri Markkanen, qui est rarement aligné avec le gaucher, est ainsi resté plus de dix minutes de suite sur le banc. « Tu te refroidis un peu avec ça, » décrit-il à propos de ces longues séquences sur le banc. « Mais ce n’est pas insurmontable. À 22 ans, tu te réchauffes en allant à la table de marque. »

« Nos gars comprennent que si quelqu’un est dedans, on va le laisser sur le parquet, » défend Jim Boylen, qui, en l’absence de Wendell Carter Jr., mise sur Daniel Gafford et Luke Kornet au poste 5. « Nous l’avons fait tout au long de l’année. » À Lauri Markkanen, donc, de se mettre dedans pour de bon.