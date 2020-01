Les Celtics ne tremblent pas face aux Bulls

Jayson Tatum sur les ailes et Enes Kanter à l’intérieur lancent parfaitement la rencontre côté Boston. Les deux hommes sont les joueurs ciblés par les systèmes de Brad Stevens en attaque. Pour les Bulls, c’est évidemment Zach LaVine qui tente de briller pour permettre à Chicago d’être dans le match (10-8).

Mais, petit à petit, le collectif des Celtics se met en place. Bien aidé par une défense adverse en mode « portes ouvertes », Boston va accélérer et faire mal à son adversaire. Au poste de meneur, Kemba Walker brille par son alternance intérieur-extérieur. C’est grâce à ses actions de grande classe que son équipe fait un premier break (21-9). La qualité de jeu est là, et les rotations de Brad Stevens ne perturbent pas le rythme des Celtics qui signent douze très bonnes premières minutes (28-14).

La domination s’accentue dans le deuxième quart-temps. Chicago n’y arrive toujours pas et ne semble avoir aucune solution. Les entrées réussies de Marcus Smart ou Brad Wanamaker montrent la profondeur de banc des Celtics. Sous les panneaux, Kanter continue de briller en s’amusant de ses vis à vis pendant que Tatum ou Wanamaker profitent de la très bonne circulation de balle pour planter des banderilles à 3-points (41-23).

La défense de fer des Celtics

Le jeu proposé par Chicago n’a vraiment rien d’attractif. Il y a un monde d’écart entre ces deux équipes. LaVine tente tout et en oublie parfois ses coéquipiers mais une chose est certaine : il se donne à fond sur un parquet ! Mais son équipe ne peut tout simplement pas lutter. Kanter encore, puis Smart sur la ligne des lancers-francs concluent avec brio cette première mi-temps (55-37).

Fantomatique depuis le début, Lauri Markkanen montre le bout de son nez au retour des vestiaires et c’est tout Chicago qui respire mieux. La jeune vedette de Chicago peut compter sur son talent pour faire la différence et les Bulls sont de retour aux affaires (57-50). Le TD Garden commence à donner de la voix, mais Chicago a repris confiance des deux cotés du terrain. Stevens fait donc appel à Marcus Smart pour remettre tout le monde sur le droit chemin. Plus concentrés, les Celtics retrouvent de la justesse dans cette fin de quart-temps et sans être flamboyants, ils reprennent plus de 10 points d’avance (83-71).

Chicago oublie de défendre

Pour réaliser l’exploit, Chicago va devoir faire des stops. Le problème, c’est que les Bulls ne sont concentrés que sur l’attaque. En gros, ils essaient simplement de marquer plus de points que les Celtics sans se soucier de la défense… A ce petit jeu, ils ne pourront pas renverser la situation. Surtout que Tatum sort de sa boite magique deux tirs dont lui seul à le secret et il met son équipe hors de portée (93-79). Malgré une bonne entame de deuxième mi-temps, Chicago n’a pas réussi à faire douter Boston, et les coéquipiers de Gordon Hayward ont su accélérer au bon moment pour passer une soirée tranquille. D’ailleurs, l’ancien joueur du Jazz clôt définitivement tout suspense par un alley oop (101-84).

Fin de match tranquille pour les Celtics, et c’est l’occasion pour Vincent Poirier de retrouver le terrain après sa blessure au doigt. Le Français inscrit un lancer-franc, et sérieux de bout en bout, Boston s’impose 113-101.