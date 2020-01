Blazers – Hornets : Damian Lillard sauve l’essentiel

Hassan Whiteside de retour dans la peinture, les Blazers commencent plutôt bien ce match face à Charlotte, 9e à l’Est. Damian Lillard et CJ McCollum donnent le ton pour les locaux, mais Devonte Graham se faufile également dans la bouteille pour inscrire un panier en tear drop. De retour dans la salle de ses débuts, Nicolas Batum entre en jeu pour se faire déposer par son ancien coéquipier, Damian Lillard.

Ce dernier est obligé de taper du poing sur la table après un 9-0 et il sanctionne de loin pour stopper la série. Ce sont pourtant bien les Hornets qui remportent ce premier quart d’une courte tête (26-25).

Ce deuxième quart débute par un voyage dans le temps, avec Melo qui est gavé de bons ballons au poste bas, et le vétéran fait la leçon à Miles Bridges, pourtant pas le premier venu physiquement. Portland repasse devant et enchaîne même un 11-0 avec Jaylen Hoard qui inscrit le panier plus la faute face à Batum. Et c’est ce dernier qui met fin à la série de Portland. Mais les Blazers sont en lévitation dans ce quart-temps en creusant un écart de 16 unités à la pause (62-46). CJ McCollum (20 points) et Damian Lillard (12 points, 5 passes) sont au diapason.

Anthony Tolliver en « facteur X »

Avec ces Blazers, aucun avantage n’est définitif tant leur défense est irrégulière. En l’occurrence, les Hornets ressortent des vestiaires pleine balle avec un 12-0 propulsé par Graham qui envoie de très loin.

Tout est quasiment à refaire quand Cody Zeller écrase un dunk sans contestation en sortie d’écran. Avec un 7/9 à 3-points pour commencer la deuxième mi-temps, dont Terry Rozier qui approche de la vingtaine, plus Willy Hernangomez qui se joue facilement de Tolliver sur un move au poste bas, Charlotte reste accroché aux basques des Blazers. Il faut même un shoot lunaire de Damian Lillard sur le buzzer du troisième quart, juste derrière la ligne médiane pour que Portland conserve son maigre avantage (91-89).

Après avoir scoré 12 de ses 24 points en 3e quart, le meneur pourrait se dire qu’il a fait le plus dur pour son équipe mais Portland va encore devoir lutter jusqu’au bout pour s’imposer. Et pour cause, il faut plusieurs paniers à l’arraché d’Anthony Tolliver sous le cercle, et même de loin pour refaire un petit écart (+8 à 6 minutes). Carmelo Anthony est également présent dans la dernière ligne droite mais les Hornets ne capitulent toujours pas, Nicolas Batum en tête, qui répond du tac au tac au 3-points de Lillard sur sa tête. Il faut un sauvetage in extremis de Melo, puis un panier main gauche de héros de Dame pour que les Blazers s’en sortent de peu (115-112).