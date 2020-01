L’heure de la reprise a sonné pour Vincent Poirier

Chassé-croisé à l’infirmerie de Boston puisque Daniel Theis, touché au genou, est forfait ce soir pour le match de Chicago, et il croise Vincent Poirier, jugé apte par le staff médical. C’est l’heure de la reprise pour le Français qui s’était cassé l’auriculaire de la main gauche mi-décembre, et il revient avec deux semaines d’avance.

« Ça va vraiment nous aider« a annoncé Brad Stevens à propos de ce retour. « On a évidemment des problèmes de taille par moment, et plus il y a de joueurs mieux c’est. J’étais vraiment à l’aise en début de saison lorsqu’on avait trois pivots, et on n’a pas été capable d’en profiter beaucoup. Grant Williams peut jouer poste 5 sur certaines oppositions, mais sur d’autres, c’est compliqué. »

Pour Poirier, il s’agit de faire décoller sa saison après des débuts très discrets à moins de 2 points et 2 rebonds par match.