Le Heat propose un nouveau contrat à Chris Silva

La belle histoire de Chris Silva va se prolonger avec le Heat puisque le Miami Herald annoncent que les dirigeants ont décidé de transformer son « two-way contract » en un véritable contrat jusqu’à la fin de la saison. Il s’agit plus précisément d’un contrat de trois ans, dont les deux premières saisons sont garanties.

Non drafté, le Gabonais avait fait la une de l’actualité il y a quelques semaines lorsque la NBA et le Heat lui avaient fait la surprise d’amener sa mère en Floride. C’était une réponse à l’un de ses voeux : pouvoir passer quelques jours avec sa mère « pour profiter de sa présence« . Son autre voeu ? Etre prolongé pour avoir sa propre maison, et faire venir justement sa maman. Ce sera chose faite à partir de demain et il n’a pas à se soucier de son avenir pour la saison prochaine.

Du même coup, son nouveau contrat libère une place pour un « two-way contract ».