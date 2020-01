Dennis Smith Jr. récupère plus vite que prévu de sa blessure

Victime d’une élongation du muscle abdominal oblique, la blessure des joueurs de baseball, depuis maintenant trois semaines, Dennis Smith Jr. n’a toujours aucune idée de la date de son futur retour.

Il ne sait qu’une seule chose, positive : il pourrait revenir plus vite qu’on ne l’imaginait au moment de l’annonce de sa blessure. « C’est plus rapide que prévu », a-t-il déclaré. « J’avais entendu qu’il y en avait pour deux mois, mais je récupère plus vite. Je me sens mieux et je fais des progrès. »

Le meneur des Knicks a passé une IRM récemment et il s’entraîne de temps en temps, avec parfois le droit à des contacts, mais pour le moment, son corps le limite encore. « Je continue de ressentir une douleur sur certains mouvements. On essaie de travailler là-dessus et le staff sait comment l’éliminer. »

Si ses dires sont confirmés, et donc que Dennis Smith Jr. pourra revenir avant les deux mois entendus au début de sa rééducation, alors on devrait le revoir avant le All-Star Game.