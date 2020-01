Nets – Hawks : Kyrie Irving frappe fort pour son grand retour !

Kyrie Irving effectue son grand retour sur les parquets après de longues semaines d’absence, et il est accueilli par les acclamations de son public. Sur le parquet, Kenny Atkinson a tranché, il l’associe à Spencer Dinwiddie pour démarrer cette rencontre. Sans Trae Young, touché à la cuisse, les Hawks subissent les coups de butoir de Jarrett Allen poste bas mais ils tentent de répondre par un énorme poster de Cam Reddish en transition sur Joe Harris. Les Nets sont dans le coup, mais n’ont qu’une possession d’avance (10-7).

Une fessée rapide

Kyrie Irving se met alors à hausser son niveau de jeu, et décide de se chauffer les poignets. De loin, puis au cercle, le génial meneur des Nets retrouve le sourire, et les Hawks restent plantés, les pattes au sol. La « second unit » locale prend le relais et Caris LeVert se montre pour aider sa formation à prendre le large après seulement douze minutes (37-16).

Les remplaçants d’Atlanta paraissent peu impliqués, et Lloyd Pierce décide de renvoyer Kevin Huerter sur le parquet. La réaction reste timide, et Kenny Atkinson remet Irving en jeu pour que les siens ne baissent pas de pied. Son association avec LeVert est prometteuse et après une superbe pénétration main gauche qui met Hunter sur des roulettes, puis une belle contre-attaque, les Nets poursuivent leur marche en avant (47-23). Taurean Prince se montre face à ses anciens coéquipiers, et montre les muscles dans la raquette pour gober plusieurs rebonds importants. De loin, puis sur un superbe step back, Prince noircit la feuille à son tour, pour le plus grand plaisir de ses coéquipiers, dont le toujours très expressif Theo Pinson, qui lui font savoir depuis le banc. Dinwiddie demande le dernier ballon, converti un lay up à une seconde du terme et son équipe rejoint les vestiaires avec un bon matelas d’avance (70-46).

Irving ne perd pas de temps !

Au retour des vestiaires, Kyrie Irving et Joe Harris ne veulent pas que leur équipe baisse de pied, et ils ajustent la mire dès l’entame de la seconde période. Les deux coéquipiers profitent des (grandes) largesses de la défense des Hawks. Irving se régale (10 unités en 6 minutes), et il punit sur chacune occasion pour creuser un écart encore plus conséquent (85-48). Les Hawks sont en panne sèche en attaque, et plus inquiétant encore, ils ne montrent aucun signe de fierté, ce qui a le don d’exaspérer le staff de l’équipe. Les hommes de Kenny Atkinson sont en roue libre, et font ce qu’ils veulent en attaque, tant l’opposition est faible et sans envie. Coach Pierce ouvre son banc à la recherche d’une étincelle, mais en dehors de Charlie Brown Jr, qui plante sur les trois occasions qui lui sont offertes, les visiteurs restent à grande distance des Nets, qui peuvent dérouler (92-66).

Le public du Barclays Center s’est quelque peu assoupi devant le scénario du match, et Rodions Kurucs les réveille par un bon gros dunk sur un passe et va avec DeAndre Jordan. Le Letton, qui revient à un bon niveau après une première partie de saison compliquée, retrouve des couleurs puis rend la pareille à son pivot, qui claque une énième dunk sur la truffe d’Alex Len. Coach Atkinson vide son banc à sont tour, et Luwawu Cabarrot peut se dégourdir les jambes (99-74).

Les carottes sont (déjà) bien cuites, et les spectateurs commencent à vider les tribunes du Barclays Center. Vince Carter peut planter de loin et recevoir de vifs applaudissements des quelques fans encore présents, puis une standing ovation plus que méritée pour cet ancien de la maison. Les Hawks peuvent quitter la Grosse Pomme avec un excès de poids dans les bagages et les Nets s’imposent sans trop forcer leur talent (108-86).