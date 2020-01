Adidas fête aussi la NBA à Paris

Pour la venue des Bucks et des Hornets en France le 24 janvier, Nike a imaginé une chaussure classique, avec une base blanche et quelques touches de bleu et de rouge. Adidas ? La marque a pensé à une chaussure classique, avec une base blanche et quelques touches de bleu et de rouge. Il s’agit de la Streetball.

La différence, c’est que l’enseigne allemande ne peut plus explicitement mentionner la NBA ou le match en question. Cette sortie, qui devrait avoir lieu très prochainement selon Kicks on Fire, est donc une sorte de « heureux hasard. »

Avec sa silhouette massive, la Streeball, créée en 1993, s’inscrit parfaitement dans la tendance actuelle. Elle mélange le cuir, le mesh et le daim. La version 2020 a été actualisée avec une mousse d’amorti Lightstrike.

La date de sortie exacte de ce coloris n’a pas encore confirmée, mais il devrait arriver très prochainement.

