Julius Randle, cerveau du braquage des Knicks face au Heat

Miami n’est pas bienvenu à New York ! Après Brooklyn, ce sont les Knicks qui ont fait mordre la poussière au Heat qui menait pourtant de 14 points en troisième quart-temps ,avant de craquer dans une fin de match folle.

Les Knicks de RJ Barrett font la course en tête en début de match, malgré la bonne entrée en matière du tandem Nunn-Butler. Meyers Leonard, auteur de son deuxième panier à 3-points de la soirée, et James Johnson, avec un bon passage conclu par un 3-points en fin de premier quart-temps, permettent au Heat de virer en tête après 12 minutes (27-31).

Miami prend les devants

Les locaux se révoltent, à l’image de Kevin Knox qui enchaîne un dunk et deux paniers à 3-points (41-40). Les dunks saignants de Taj Gibson et Julius Randle en transition maintiennent le suspense alors que Jimmy Butler et Bam Adebayo doivent réaliser des exploits pour scorer.

Miami réussit toutefois le premier écart du match juste avant la pause, en passant un 9-0 conclu par un alley-oop entre Goran Dragic et James Johnson. Rien de conséquent toutefois, les deux équipes se séparant à la mi-temps sur le score de 55 à 60.

Duncan Robinson entame le troisième quart-temps en alignant deux missiles à 3-points, mais Reggie Bullock lui répond dans la foulée avec trois paniers de loin (68-72). Bam Adebayo, présent au rebond offensif, et Kendrick Nunn, auteur de 7 points de suite dont un 3-points et un dunk en transition, permettent au Heat de prendre le large (70-81).

Alors que l’écart passe à +14 en faveur de Miami (72-86), New York s’arrache pour rester en vie. RJ Barrett score à deux reprises et Kevin Knox redonne vie au Madison Square Garden d’un panier près du cercle (81-89). Kadeem Allen répond à Goran Dragic pour ramener les siens à 84-89, mais James Johnson est encore là pour battre le buzzer du troisième quart-temps d’un tir derrière l’arc (84-94).

RJ Barrett et Julius Randle sonnent la révolte

La Flagrant I de James Johnson sur RJ Barrett en début de quatrième quart coûte cher au Heat car elle relance complètement les Knicks, qui reviennent ensuite à 93-97 sur un 2+1 de Kadeem Allen (93-97) et haussent leur niveau de défense. RJ Barrett place un 2+1 au forceps tandis que Reggie Bullock récompense les efforts collectifs de son équipe d’un lay-up en transition et d’un tir à 3-points pour porter la marque à 95-96 à l’entrée du money-time.

Duncan Robinson et Kendrick Nunn sont les premiers à dégainer depuis le corner. Miami mène alors de 7 points avec l’aide de Bam Adebayo (107-114). Mais Julius Randle, Elfrid Payton et Taj Gibson se relaient pour remettre les Knicks dans la course (114-116). Alors que Jimmy Butler enchaîne les tirs ratés, Julius Randle plante un 3-points avec un grand sang-froid, deux lancers et un lay-up plein d’autorité pour conclure un 13-5 décisif dans une ambiance survoltée (122-119).

Jimmy Butler parvient à obtenir trois lancers mais en laisse filer un en route. La star du Heat a deux nouvelles occasions d’égaliser mais se heurte à la défense adverse qui offre l’occasion à RJ Barrett de sceller la victoire des New-Yorkais !

Vainqueurs 124-121 au terme d’un match renversant, les Knicks mettent fin à une série de cinq revers avant de se rendre à Milwaukee mardi soir. Le Heat recevra San Antonio le lendemain.