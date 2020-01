La frustration monte chez Damian Lillard et les Blazers

Actuellement 10e dans la conférence Ouest, à 16 victoires pour 24 défaites, les Blazers ne sont clairement pas où ils voulaient être à ce stade (environ la mi parcours) de la saison.

Le dernier finaliste de conférence Ouest s’imaginait en effet de nouveau jouer des coudes dans le Top 4, mais au lieu de ça, ils sont embarqués dans une belle galère avec une infirmerie pleine et une dynamique catastrophique avec deux victoires sur leurs dix derniers matchs.

Refaire le coup de 2017 ?

Défaits hier soir, sans contestation possible, face à l’étalon de la NBA que sont les Bucks en ce moment, les Blazers commencent à s’impatienter. Si on sent bien que les joueurs jouent avec le fameux « sentiment d’urgence » nécessaire, c’est simplement le talent qui manque pour lutter contre leurs adversaires.

« On essaie de trouver des solutions », explique un Damian Lillard passablement frustré après une nouvelle défaite à domicile. « On essaie de trouver notre voie. On doit gérer beaucoup de blessures, on ne joue pas au niveau qu’on voudrait atteindre avec consistance. On continue à se battre mais on n’arrive pas à gagner des matchs et c’est donc frustrant. Mais on doit continuer à se battre. »

Comme lors de la saison 2016-17, quand les Blazers étaient 11 matchs sous les 50% de victoires en débutant le mois de mars tout en réussissant à se qualifier en playoffs (avec l’arrivée de Jusuf Nurkic), Portland va devoir réussir un sacré comeback pour sauver une saison bien mal embarquée.

« Le truc pour nous maintenant, c’est de ne pas perdre trop de terrain au classement. On doit continuer à se battre et rester à la surface », lance le leader de Rip City. « On doit se reposer sur notre expérience pour sortir de telles situations par le passé. Notre cohésion, la culture qu’on a construite ici, et notre éthique de travail au quotidien doivent être nos solutions pour nous en sortir. On se concentre sur ce qu’on peut améliorer et ne pas tourner autour du pot. Cette saison est difficile pour tout le monde mais on ne sait jamais quand les choses vont tourner dans notre sens. On peut se consoler en se disant qu’on a déjà réussi à le faire par le passé. »

Des ambitions à la baisse

Bien courts sur les rotations intérieures, tant et si bien que c’est Anthony Tolliver qui était le pivot titulaire et que le rookie Jaylen Hoard a dû se coltiner Brook Lopez, Robin Lopez ou encore Giannis Antetokounmpo, à qui il rend une dizaine de centimètres et encore plus de kilos, les Blazers font de la résistance mais les temps sont durs.

Le roseau de Portland plie encore sans rompre, mais pour combien de temps ?

« On n’aura aucune chance si on commence à pointer du doigt et à dire : ce gars ne fait pas ci, et lui ne fait pas ça. On sera alors complètement fichus », répètait Damian Lillard il y a un mois. « C’est comme ça que je formule mon message à l’équipe durant les temps morts ou pendant les séances vidéo. Ce sont des petites choses, comment je réagis avec les coachs par exemple, qui font qu’on garde la bonne direction, qu’on continue à se battre. On ne peut pas tomber plus bas et on devrait être encouragé par ça. »

Avec les défaites qui s’accumulent, Portland continue de dégringoler au classement et l’ambiance dans les vestiaires en pâtit forcément. Les objectifs officiels ont eux aussi été revus à la baisse, nécessairement…

« Nos attentes en débutant la saison étaient de faire un autre pas en avant après avoir participé à la finale de Conférence Ouest. Il y a évidemment eu du changement depuis. Avec toutes les blessures et notre mauvais début de saison, notre objectif a évolué et maintenant, il s’agit simplement d’atteindre les playoffs » confirme le meneur.

Propos recueillis à Portland