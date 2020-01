Kyle Lowry rappelle le rôle essentiel de DeMar DeRozan dans l’éclosion des Raptors

Kyle Lowry est heureux, non seulement de retrouver un groupe au complet, mais aussi de recroiser la route de son meilleur ami et ancien coéquipier DeMar DeRozan, à l’occasion du road trip des Spurs à l’Est.

Même s’ils n’évoluent plus ensemble, les deux joueurs continuent de se parler tous les jours et de se soutenir. Le meneur des Raptors sait donc mieux que quiconque à quel niveau de performance évolue DeMar DeRozan depuis le début de l’année 2020 : 29.6 points, 5 rebonds, 5.6 passes décisives en moyenne sur les cinq derniers matchs.

Kyle Lowry profite également de ces retrouvailles pour rappeler que son ancien partenaire était plus qu’un « agneau sacrificiel » dans le parcours victorieux des Raptors, sacrés champions NBA en juin dernier alors que DeMar DeRozan avait été tradé un an plus tôt pour faire venir Kawhi Leonard et Danny Green.

« Il a tout donné, » a rappelé Kyle Lowry à Yahoo! Sports. « Il a été le gars qui a dit « Je prends les choses en main », lorsque Chris Bosh est parti. Il a prolongé et aidé la franchise à atteindre de nouveaux objectifs, en la faisant passer d’une équipe qui ne gagne pas à une équipe qui gagne et qui gagne beaucoup. Ce que la ville a vu, c’est un gamin qui est arrivé, qui n’avait que 19 ans et qui, jusqu’à l’âge de 28 ans, a énormément donné. C’est ce qui a été la clé. Il a énormément donné à la ville qui l’a vu passer d’un garçon à un adulte ».

Arrivé en 2009, DeMar DeRozan a progressé pratiquement chaque année en débutant à moins de 9 points par match lors de sa saison rookie pour culminer à 27.3 points en 2016-2017. En 2009, les Raptors venaient de terminer à la 13e place à l’Est, et lorsque DeMar DeRozan est parti, neuf ans plus tard, Toronto était au sommet de sa conférence. Ce soir encore, la Scotiabank Arena devrait lui réserver le plus beau des accueils.