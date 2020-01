Un arrière, meilleur défenseur de l’année ? Gary Payton n’y croit plus…

Dans une longue interview accordée à Yahoo! Sports, Gary Payton est interrogé sur la notion de mentors, et les joueurs qui l’ont épaulé en début de carrière. Il évoque aussi la finale perdue face aux Bulls de Michael Jordan en 1996, le rôle du meneur de jeu dans la NBA actuelle et sa spécialité, la défense.

Vainqueur du trophée de « Meilleur Défenseur de l’année » en 1996, aura-t-il un jour un successeur puisqu’il demeure le dernier arrière à avoir raflé cette récompense ?

Pour lui, la réponse est « non » car les règles ont changé. « Je ne pense pas qu’il existe un moyen de voir ça à nouveau car les intérieurs ont changé le jeu. Il y a aussi le simple fait que les règles ont changé » estime l’ancien meneur des Sonics. « On ne peut plus toucher les joueurs comme on le faisait. Je pouvais contrôler les joueurs avec mes mains et les antennes. Je faisais du tout terrain. Avant qu’un meneur n’atteigne le milieu de terrain, je lui avais déjà fait changer de direction trois ou quatre fois, et le jeu a changé. Autrefois, en faisant ça, on gagnait du temps, et il ne restait plus que dix secondes pour attaquer. Aujourd’hui, ce n’est plus possible, ce sera une faute. »

Un grand fan de Pat Beverley et Marcus Smart

Pour Gary Payton, c’est la fin des « antennes » qui permet aujourd’hui aux intérieurs de dominer le secteur défensif.

« L’intérieur domine le jeu car si vous allez au cercle, ils vous contrent. C’est ce qu’on voit avec Anthony Davis, il tourne à 2.5 contres de moyenne comme Rudy Gobert. C’est pour ça qu’ils gagnent. Quand ils contrent, ils lancent le jeu de transition. C’est comme ça… Quand je jouais, si je vous forçais à perdre la balle trois ou quatre fois, je vous punissais, et je changeais le match en allant au lay up« .

Pourtant, il reste de grands défenseurs sur les postes arrières. On l’a vu cette nuit avec Rajon Rondo capable d’éteindre Chris Paul lorsqu’il est dans un grand soir. « Pat Beverley essaie de militer pour ça et je ne lui en veux pas. Je suis un grand fan de ce qu’il fait. Je suis un grand fan de Marcus Smart. Mais ce sera difficile pour un autre arrière de gagner car on ne peut plus utiliser ses mains et faire le nécessaire pour arrêter un joueur, ne serait-ce que le contenir. »

Depuis le titre de Gary Payton, en 1996, aucun arrière n’a ainsi été récompensé, et seuls deux ailiers ont réussi à mettre fin à la domination des intérieurs : Ron Artest en 2004 et Kawhi Leonard en 2015 et 2016.