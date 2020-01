Le MVP de la nuit : Kyle Kuzma envoie un message

Pas de LeBron James ? Pas d’Anthony Davis ? Pas de problème ! Les Lakers ont frappé fort cette nuit en s’imposant à Oklahoma City face à une des équipes en forme du moment, et aux côtés d’un grand Rajon Rondo, c’est Kyle Kuzma qui a fait oublier les absents. Habituellement remplaçant, le jeune ailier-fort des Lakers a réalisé l’une de ses meilleures mi-temps en carrière, en atteignant la pause avec 23 points.

Face à Danilo Gallinari, il fait la différence pour aller chercher le panier avec la faute, mais aussi à 3-points. Comme sur cette dernière action où les Lakers lui laissent tout un côté. Rajon Rondo lui réclame le ballon, mais Kyle Kuzma prend ses responsabilités et il marque à la dernière seconde pour donner 24 points d’avance !

« J’ai eu des opportunités de marquer parce que j’ai eu plus souvent la balle en main » souligne Kyle Kuzma, qui préfère mettre en avant le travail de Rajon Rondo : « Il a donné le ton au match. Il a sauté sur Chris Paul dès l’entame du match, et il était agressif en attaque. On sait tous que c’est quelqu’un qui pense d’abord à la passe, mais ce soir, il était en mode « attaque ». »

Lui aussi était en « mode attaque », et Danilo Gallinari va encore en faire les frais en troisième quart-temps avec des drives musclés de l’ailier-fort des Lakers. Alors que Shai Gilgeous-Alexander va redonner espoir au Thunder dans le dernier quart, c’est Kyle Kuzma, cette fois en enfonçant Dennis Schroder, qui va assurer la victoire des Lakers.

À l’arrivée, sa ligne de stats est belle : 36 points, 7 rebonds à 15/24 aux tirs. De quoi rappeler qu’il est précieux, mais aussi peut-être faire grimper sa cote alors que son nom circule dans les rumeurs de transfert.