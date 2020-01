Denver se fait à nouveau piéger à domicile par les Cavaliers

Le début de match est déjà compliqué pour Denver, alors que Kevin Love fait parler sa technique poste bas face à Jerami Grant. L’absence de Paul Millsap se fait vraiment sentir, les Nuggets n’arrivant pas à sécuriser le rebond.

La balle bouge bien côté Cleveland, et Darius Garland affiche à la fois son toucher et sa vision du jeu. Will Barton tente d’attaquer le cercle pour maintenir son équipe à flot, et ça fonctionne, même si l’activité d’Alfonzo McKinnie, revenu avec un contrat de dix jours et qui veut vraiment finir la saison dans l’Ohio, fait du bien aux Cavs.

Les Nuggets relégués à 17 points

Denver est en manque total de rythme, et Cleveland prend confiance, toujours porté par l’activité d’Alfonzo McKinnie et l’enthousiasme d’une équipe qui veut profiter du repli défensif problématique de ses hôtes.

C’est encore Will Barton qui tente de sonner la révolte mais à la mi-temps, mais c’est bien la troupe de John Beilein qui fait la course en tête (42-51) et c’est mérité. Mike Malone tente de secouer ses hommes à la mi-temps mais rien n’y fait, avec un duo Collin Sexton – Tristan Thompson intenable, qui fait passer l’écart à +17 (48-65).

Il est temps de se bouger pour Denver, avec Monté Morris, Malik Beasley et Mason Plumlee appelés pour apporter de la défense au relais de Jamal Murray et Nikola Jokic, toujours pas réveillés.

Les remplaçants ramènent de l’enthousiasme dans le match, le public du Pepsi Center retrouve un peu d’énergie et même si l’écart est toujours de 14 points (71-85) à la fin du troisième quart-temps en faveur des visiteurs, on sent que les Nuggets ont trouvé un peu de momentum.

Cleveland garde son calme malgré le 22-5 adverse

Jamal Murray et Nikola Jokic sont de retour sur le parquet, et le duo est enfin efficace. Alors que Denver est toujours à 17 points (71-88), ils vont porter un 22-5 qui va remettre les deux équipes à égalité. Très maladroit jusque-là, à l’image de son équipe (8/39 de loin), le meneur canadien retrouve la mire, quand son compère serbe fait la loi au rebond. Cleveland est dans les cordes, et vu les problèmes récents, on s’attend à les voir jeter l’éponge.

Sauf qu’au contraire, Cleveland garde finalement son calme. Après avoir affiché sa frustration récemment alors que Collin Sexton refusait de le servir poste bas, Kevin Love combine cette fois avec son arrière, dans un jeu intérieur – extérieur du poste bas, justement. Son camarade marque dans la foulée à 3-points et les Cavs reprennent l’avantage.

Finalement, c’est le rookie Darius Garland qui va assurer la victoire des siens avec 6 points consécutifs, alors que les Nuggets ont de nouveau perdu leur rythme. Pour Cleveland, c’est une victoire référence (103-111), surtout dans ce passage difficile. Pour Denver, c’est un nouveau revers difficile à justifier.