Thunder – Lakers : Kyle Kuzma fait oublier le duo LeBron-Davis

LeBron James a la grippe, et Anthony Davis et Danny Green sont « out », mais le moteur des Lakers ne l’est pas malgré l’absence de ses superstars. Rajon Rondo se montre dès l’entame, et il convertit chacun de ses tirs. L’ancien Celtic est en jambes, et les Angelenos prennent rapidement les commandes (13-9). Les visiteurs sont bien dans leurs baskets, et Rondo ferme l’accès au cercle à un Chris Paul qui ne semble pas vraiment apprécier le traitement de faveur que lui inflige son « meilleur ami ».

Le Thunder prend la tempête californienne de plein fouet et Kyle Kuzma punit de loin. Rajon Rondo fait un voyage dans le temps, et noircit la feuille (12 points, 7 rebonds, 4 passes jusqu’à présent !) comme il l’a rarement fait depuis qu’il est aux Lakers. Après douze minutes de très haute volée, Los Angeles plane sur Oklahoma (41-19).

Kyle Kuzma, patron d’un soir

Le « second unit » des Lakers fait un superbe travail en défense, et CP3 continue de déjouer. Sans l’inspiration de son meneur star, Oklahoma patauge et enchaîne les mauvais choix en attaque, à l’image d’une brique sur un lay up de Steven Adams alors que la raquette venait de s’ouvrir pour lui comme par enchantement. Les Caruso et compagnie se mettent au diapason côté offensif, et l’écart reste conséquent (51-31). L’arrière déplumé des Lakers fait mal aux locaux, et se montre très intelligent en allant chercher des fautes sur des pénétrations face à un Abdel Nader un peu tendu face au corps arbitral.

Les Lakers semblent intouchables, et le public du Thunder, généralement l’un des plus bruyants de la NBA, est calme comme jamais. Rondo retrouve le parquet, et poursuit son récital du soir. Kuzma endosse le rôle de patron d’un soir (23 points à la pause), pour aider son équipe à rejoindre les vestiaires avec un superbe matelas d’avance (73-49).

Rondo ne baisse pas de pied et marque sur une pénétration maline en profitant des errances de la raquette locale, puis score de loin. Avec sept points rapides, le meneur vétéran marche sur le match, et le Thunder se doit de réagir sous peine de prendre une énorme correction. Seul Shai Gilgeous-Alexander tente de réveiller les siens, mais son équipe est larguée au tableau d’affichage (85-58). Mais le duo Paul-Schröder prend le taureau par les cornes et hausse son niveau de jeu, et redonne un semblant de vie à leur équipe, qui en a bien besoin.

Shai Gilgeous-Alexander sauve les meubles

L’Allemand va scorer de près, et le vétéran marque à 3-points, puis trouve parfaitement Gallinari qui ne se fait pas prier pour sanctionner de loin également. L’intensité monte d’un cran, Gallo prend une faute technique et les Lakers calment les ardeurs locales par Troy Daniels et Alex Caruso qui scorent à 3-points. Malgré un bien meilleur quart-temps, le Thunder reste toujours à distance confortable (102-82).

Dwight Howard montre les muscles, bien assisté par un Troy Daniels qui enquille les paniers longue distance. Les seconds couteaux des Angelinos font un travail exemplaire, et Quinn Cook se joint à la fête. Sur un énième caviar de Rondo, la machine Lakers continue sa démonstration (108-89). Mais Shai Gilgeous-Alexander se sent pousser des ailes et marque 13 points rapides pour les siens. Véritable feu follet à travers le parquet, le Canadien perturbe l’équilibre californien, et il oblige Frank Vogel à prendre un temps mort. Avec le run de son jeune numéro 2, le Thunder recolle à onze unités à moins de trois minutes du terme (116-105). Mais Kyle Kuzma puis Kentavious Caldwell-Pope plantent à leur tour, et les Lakers s’imposent à OKC avec la manière (125-110). Sans trois titulaires !