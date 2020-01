Un apprentissage à la dure pour Cam Reddish

Si la saison des Hawks est une déception, il n’en est pas vraiment responsable mais peut la symboliser. En effet, Cam Reddish n’est pas encore rentré dans sa première année dans la NBA, ou alors par intermittence.

L’ailier a fêté ses 20 ans juste avant le début de la saison et ses premières semaines dans la ligue lui ont ouvert les yeux. « C’est ce qu’il m’a dit : ça semble plus facile à la télévision », a raconté le GM des Hawks, Travis Schlenk.

Une confiance inébranlable dans son tir, malgré la maladresse

Avec ses 8 points et 3.7 rebonds de moyenne, à 31% de réussite au shoot et 26% à 3-pts, ainsi que des prestations en dents de scie, l’ancien de Duke confesse qu’il est un peu bousculé par le monde professionnel. « C’est dur de gagner ici, plus qu’ailleurs », avoue-t-il. « Il faut jouer jusqu’à la fin des fins. C’est comme ça que sont les bons joueurs et les bonnes équipes. Les joueurs sont tellement bons qu’ils rendent tout ça facile. J’apprends. »

Un des principaux soucis de Cam Reddish, c’est qu’il ne trouve pas la cible. En n’inscrivant qu’un tir à 3-pts sur quatre, il se met en difficulté, alors que sa confiance semble intacte. « Je continue de croire que je suis un shooteur phénoménal. J’ai toujours été un shooteur, ça n’a jamais été un problème pour moi. Je vais le devenir, c’est simplement dans ma tête. »

Pas spécialement adroit à l’université la saison passée (33%), l’ailier n’a montré ses promesses que sur des courts instants, comme lors de ses 25 points contre Brooklyn, début décembre. « Il shoote très mal », ne se dérobe pas Lloyd Pierce. « On a vu des éclats, des moments où ça peut donner quelque chose, mais les pourcentages n’augmentent pas. Il est encore très irrégulier. Il va vivre des bons matches, la clé, ce sera de le garder sur le parquet, pour qu’il continue d’attaquer. »

L’exemple Paul George

Un rookie fâché avec son tir, c’est courant et son coéquipier Trae Young peut en témoigner, lui qui avait connu deux premiers mois compliqués la saison passée, avant d’exploser. Travis Schlenk a un autre exemple en tête. « Je lui ai dit que Paul George était à 29% à 3-pts lors de sa saison rookie », compare le GM des Hawks. « Ça prend du temps. Il n’a joué qu’une saison à l’université. Tous les rookies ne sont pas bien réglés dès le début. »

En attendant de retrouver la main en attaque, les Hawks sont satisfaits de son rendement défensif.

« Il change les matches en défense », assure son coach. « Avec son envergure, il peut défendre sur les plus petits, contester les shoots ou les dévier. Et il progresse, il devient de plus en plus fort physiquement, il rentre dans les adversaires, surmonte les écrans. »