Orlando veut faire voyager sa défense

Avec six victoires en neuf matches, le Magic est actuellement sur la meilleure période de sa saison et cela s’explique par une défense très efficace. Durant cette période, Orlando affiche en effet la meilleure de la ligue avec 97.7 points encaissés sur 100 possessions. Le quatrième quart-temps contre Miami étant le point d’orgue de cette dynamique.

Il faut désormais savoir l’exporter, comme le souligne Evan Fournier. « On dit toujours que la défense sait voyager, on va pouvoir le vérifier », déclare le Français. Le défi s’annonce important puisque les joueurs de Steve Clifford vont jouer six matches en douze jours et avaler plus de 11 000 kilomètres !

Le tout avec des blessés et absents importants dans ce domaine – Jonathan Isaac, Michael Carter-Williams, Al-Farouq Aminu – et des joueurs qui accumulent les petits bobos et pourraient manquer quelques matches – D.J. Augustin, Aaron Gordon.

« On va vérifier si ce qu’on a construit parvient à traverser ce road trip », annonce Markelle Fultz. « Ce sera une expérience pour se souder, ça va être sympa. On va bien évidemment être très concentré pour ces matches, il faut répéter nos efforts des dernières rencontres. On veut revenir avec un bilan positif. »

Un révélateur pour le Magic, encore irrégulier

Les parties qui vont conclure ces déplacements, à Golden State et Charlotte, sont largement abordables, tout comme ceux à Phoenix et Sacramento. En revanche, les deux matches au Staples Center contre les Lakers et les Clippers seront compliqués.

« Ce road trip est tout aussi compliqué qu’il n’en a l’air », analyse Evan Fournier. « C’est le plus long de la saison, et le back-to-back à Los Angeles sera extrêmement difficile. Le match contre Charlotte sera aussi très dur car on reviendra de la côte Ouest. On va devoir batailler c’est sûr. »

Nikola Vucevic confirme. « Ce sera ardu. Les déplacements à l’Ouest sont toujours piégeux. On affronte toujours des bonnes équipes. Nos deux victoires avant ces déplacements sont précieuses pour notre confiance. »

Deux chocs en deux jours dans la cité des anges, de la fatigue accumulée, des blessures à compenser, il y aura de la casse ou des certitudes à sortir de ces 15 jours. Alors que la saison d’Evan Fournier & Co. est irrégulière et parfois laborieuse à lire, on en saura donc un peu plus sur le Magic d’ici 22 janvier prochain et la réception du Thunder.