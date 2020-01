Le Magic demande deux enveloppes de recrutement pour remplacer ses blessés

En quelques jours, le Magic a perdu Jonathan Isaac et Al-Farouq Aminu. Le premier souffre d’une hyperextension au genou gauche, le second s’est fait opérer d’une déchirure du ménisque. Résultat : au moins deux mois d’absence pour Jonathan Isaac et trois pour Al-Farouq Aminu.

Comme on n’est jamais trop prudent, The Athletic nous informe que la franchise floridienne a demandé deux enveloppes de recrutement, les fameuses « Disabled Player Exception ».

Cela ne veut pas dire que le Magic fait une croix sur ces deux joueurs jusqu’à la fin de saison, mais simplement qu’il anticipe une ou deux mauvaises nouvelles et pourrait ainsi recruter un ou deux joueurs pour remplacer ses blessés.

Même si c’est pour l’heure, c’est très improbable que la NBA accepte, on pense évidemment à Jeff Green, coupé par le Jazz, et qui connaît bien la franchise. Vu son profil, il pourrait compenser la perte d’Al-Farouq Aminu.

LEXIQUE

Disabled Player Exception : lorsqu’une franchise perd un joueur pour une longue durée, elle peut demander à la NBA de profiter d’une enveloppe supplémentaire pour recruter un joueur. Cette « dérogation », accordée après une étude du dossier médical, permet de ne pas compter le salaire du joueur blessé, et de proposer un contrat à son remplaçant pour un montant égal à 50% du salaire du joueur blessé. Avec cette enveloppe, on peut signer un joueur libre ou un joueur sur la liste des coupés, mais aussi réaliser un transfert. La durée du contrat du joueur acquis par cette exception ne pourra excéder un an, et avec cette enveloppe, on ne peut acquérir qu’un seul joueur.