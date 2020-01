Le Top 5 de la nuit : Chris Paul humilie les Rockets avec un petit pont

Il y avait quatre matchs au programme la nuit dernière et voici les cinq plus belles actions choisies par la NBA. Les petits gabarits sont à l’honneur entre le contre de Collin Sexton dans le succès des Cavs en prolongation à Detroit, le show Josh Richardson à la passe et au dunk mais aussi l’instant « showtime » de la soirée réussi par Chris Paul.

Le meneur du Thunder s’est fait plaisir dans la victoire face aux Rockets de Russell Westbrook pour son grand retour, avec un petit pont sur Isaiah Hartenstein suivi d’un floater devant PJ Tucker, un pur régal !