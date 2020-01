Trey Burke prépare aussi ses matchs… sur NBA 2K

On connaissait l’expression chère aux coaches « ne jamais jouer le match dans les têtes » avant un grand rendez-vous. Le meneur Trey Burke a pris le contrepied en faisant tout l’inverse. Pour parfaire sa préparation avant chaque match, le joueur de Philly joue la rencontre la veille dans le mode « saison régulière » de NBA 2K20 !

« Je suis sûr que beaucoup de gens vont probablement commencer à faire ça dans la ligue », a-t-il déclaré à NBC Sports, visiblement sûr de son fait.

On pourrait penser qu’il en profite pour revoir les stratégies de jeu et les systèmes des équipes adverses, particulièrement bien détaillées dans la simulation développée par Visual Concepts… mais pas plus que ça.

Trey Burke se met surtout en mode match « comme en vrai » pour essayer de rentrer dans les meilleures conditions possibles, d’après lui. En baissant par exemple le volume des commentaires, en augmentant celui de la foule et de la voix des joueurs mais aussi en plaçant la caméra exclusivement sur son personnage. Le numéro 23 des Sixers est persuadé que sa méthode l’aide à mieux appréhender ce qui peut se passer ensuite en match.

En immersion… virtuelle

Mais ce n’est pas tout, Trey Burke s’enregistre sur son téléphone et parle comme s’il était en match. « J’utilise notre terminologie, ce qui me permet d’être très descriptif, » poursuit-il. « Et je connais mes minutes, et le moment où j’entre sur le terrain, donc je ne me fais pas rentrer avant ce moment, j’essaie d’être vraiment précis. Je pense que c’est une bonne façon de se voir dans l’instant ».

Il lui arrive ensuite de réécouter ses enregistrements, dans la baignoire de sa salle de bain, les yeux fermés, afin de se plonger en immersion au maximum, et sans doute essayer d’anticiper ce qui pourrait se passer. « C’est comme un jeu visuel, mais avec le vrai plan de jeu, que je garde en tête tout au long de la rencontre. Je le regarde et je me vois réussir avec mon temps de jeu, » indique-t-il. « Ton subconscient ne connaît pas la différence entre ce que tu regardes et le moment où tu le vis vraiment ».

Trey Burke est persuadé que sa méthode fonctionne et, en effet, son contrat a été garanti jusqu’à la fin de la saison par les Sixers. D’un autre côté, tout ça ressemble aussi à un vaste prétexte pour jouer tranquille à NBA 2K…