Fin de saison pour Blake Griffin ?

Il lui avait coûté la fin de saison passée, le privant de deux matches de playoffs, puis le début de la saison actuelle. Et aussi la fin ? Plus que jamais, Blake Griffin ne parvient pas à se sortir de ses soucis au genou gauche.

Ainsi, Yahoo Sports nous apprend que l’intérieur des Pistons va consulter un spécialiste cette semaine à Los Angeles et l’idée d’une opération n’est clairement pas écartée.

Au contraire, elle est carrément envisagée, ce qui serait synonyme d’une fin de saison, dès début janvier…

L’ancien des Clippers a déjà été opéré de ce genou fin avril 2019, mais cette douleur est lancinante et a plombé ses performances depuis le début de saison, le limitant à seulement 18 matches joués. Il n’affiche en effet que 15.5 points et 4.7 rebonds de moyenne, soit ses pires statistiques en carrière. Et que dire de ses 35% de réussite au shoot.