Quand des joueurs de G-League viennent renforcer efficacement les Wolves

Le timing a été cruel pour les Wolves, avec les absences conjuguées de Karl-Anthony Towns et Andrew Wiggins, alors même qu’ils entamaient un redressement après 11 défaites de suite. Le premier est touché au genou, quand le second souffre d’une petite grippe, mais est revenu contre Cleveland.

Les autres joueurs ont donc dû franchir un palier. Gorgui Dieng l’a remarquablement bien fait contre les Cavaliers, mais il n’est pas le seul. Les Wolves ont pu compter sur les joueurs de l’équipe affiliée en G-League, les Iowa Wolves. Kelan Martin, Naz Reid, Jaylen Nowell et Jordan McLaughlin sont plus (les deux premiers cités) ou moins utilisés (les deux suivants) individuellement depuis quatre matches, mais ils compilent au total 25.6 points et 10.5 rebonds de moyenne – soit quasiment les stats de KAT cette saison (26.5 points et 11.7 rebonds par match).

Des joueurs prévenus à la dernière minute ou presque

Un apport précieux (Minnesota reste sur trois victoires en quatre matches) et une belle aventure pour les principaux intéressés, jetés dans le monde de la NBA en quelques instants.

« Ils m’ont appelé à 10 heures du matin et mon vol était à 11h24 », se souvient Kelan Martin, 8.3 points de moyenne depuis quatre parties. « J’ai dû me lever très vite et, en plus, j’étais fatigué de la veille. Mais je suis arrivé, j’ai fait une sieste et j’ai apporté mon énergie à l’équipe. J’ai l’impression d’être de nouveau en AAU. Il faut se reposer, s’hydrater le plus possible. Il faut être bien préparé. J’ai signé pour ça. Ryan Saunders m’a dit qu’il allait me donner des minutes, que je pouvais shooter si j’étais ouvert et que je devais être agressif. »

Naz Reid, l’autre joueur très utilisé par le coach des Wolves, a vécu la même expérience, le jour de la rencontre contre Brooklyn, le 30 décembre 2019. Il a été prévenu à 15 heures qu’il devait prendre un avion pour être à Minneapolis à 19h pour le match. Résultat : il n’a eu qu’une heure pour se préparer. « Le plus important, c’était d’être prêt. Je l’ai été », raconte-t-il, lui qui a marqué 13 points ce soir-là. « Peu importe où et pour qui je joue, je veux donner le meilleur de moi-même. Je suis arrivé une heure avant le début de match, en étant ignorant des systèmes. Mais j’ai conservé ma routine d’avant-match en prenant le dernier tir de l’échauffement. »

Pour bien traverser ces journées épuisantes et mouvementées, ce quatuor peut compter sur l’expérience de Robert Covington, qui a lui aussi connu cette vie de voyage et de changement d’équipe lors de sa première saison. L’ailier avait fait des allers-retours entre les Rockets et les Valley Vipers en G-League.

« Mon année rookie, j’étais constamment dans les avions. Je dis aux gars de se concentrer sur leur corps, d’en prendre soin. Il faut rester professionnel, et c’est surtout mental. Votre corps vous informe que vous êtes fatigué et cela joue sur votre état d’esprit. Il faut se battre malgré tout. C’est comme ça qu’on saute cet obstacle. Ces gars ont beaucoup apporté, en insufflant une nouvelle dynamique. Ils savent que c’est limité dans le temps, donc ils donnent le meilleur. »