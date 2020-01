Comme les autres, Brett Brown reste sans solution pour contenir James Harden

Jamais, durant sa carrière, James Harden n’avait aligné sept matches de suite à plus de 50% de réussite comme il le fait actuellement. Il est donc en très grande forme, et les Sixers ont subi sa loi, comme les autres, en encaissant 44 points, 11 passes et 11 rebonds dans la défaite à Houston.

Pourtant, Brett Brown avait bien étudié les différentes options utilisées ces derniers mois pour tenter de le contenir.

« On a vu des équipes le forcer à jouer à droite, le prendre à deux, faire des boîtes, des zones », liste le coach des Sixers. « Tout cela m’intéresse. On fait nos devoirs. On a Joel Embiid alors que les Warriors ne l’ont pas, on a Ben Simmons aussi. On imagine notre plan de jeu après avoir étudié. Lui, Harden, a vu beaucoup de choses et une majorité du jeu de Houston est basée sur l’attention qu’il génère. Le reste s’adapte et en profite. »

Les Warriors, comme les Bucks, les Nets ou les Raptors ont effectivement osé des schémas différents pour gêner le MVP 2018. Les Sixers, eux, ont mélangé un peu tout ça, en faisant prise à deux en fin de possession notamment. La taille et la puissance du groupe de Brett Brown sont des arguments pour bousculer James Harden.

Mais le meilleur marqueur de la ligue fait peur et pousse les défenses à l’erreur ou force la décision avec son talent.

« On n’est jamais à l’aise face à lui », poursuit le coach de Philadelphie. « Il passe la ligne médiane de quelques centimètres et on a déjà la sensation d’être trop loin. On se rapproche, mais il est alors assez puissant – j’en suis toujours impressionné – et fort pour déborder son défenseur – ou créer son shoot. Ensuite, c’est Clint Capela qui passe dans votre dos. Cette combinaison est létale. »