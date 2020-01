Retour houleux pour Hassan Whiteside à Miami

Avant la rencontre, il s’attendait à recevoir un accueil mitigé, entre des huées et des acclamations, de la part de son ancien public. Finalement, Hassan Whiteside a surtout été chahuté par le public de l’American Airlines Arena, sifflé à chaque fois qu’il touchait la balle. Puis, en seconde mi-temps, les fans ont chanté « We got shooters » quand ce dernier était sur la ligne des lancers-francs.

Fin septembre, le nouveau pivot des Blazers avait ainsi utilisé cette formule pour annoncer qu’il pourrait réussir un triple double avec dix passes cette saison car l’équipe de Portland disposait de shooteurs de grande qualité. Un tacle pour ses anciens coéquipiers qui a marqué, au sein même de la formation floridienne.

« Je suis un peu déçu par la réaction des fans, mais c’est comme ça… », a réagi le pivot. « Il y avait aussi des acclamations, pas seulement des huées, donc je ne peux pas vraiment dire grand-chose. J’ai donné mon cœur ici. Après, j’ai simplement dit « on a des shooteurs ici », et je ne comprends pas cette réaction. J’encourageais mon équipe, je ne disais pas que les joueurs de Miami ne pouvaient pas shooter. Je ne saisis pas pourquoi certains l’auraient mal pris. Je parle avec Goran Dragic, Josh Richardson (aujourd’hui à Philadelphie) ou Derrick Jones Jr., je discute par texto avec Bam Adebayo. Ce sont mes frères. Je ne dirai jamais rien contre eux. »

« J’ai sans doute passé plus de temps avec lui qu’avec aucun autre joueur »

Qu’en pense Erik Spoelstra, qui a eu fort à faire avec le pivot pendant plusieurs saisons, sur cette relation contrastée ? « Il fallait tourner la page sans que ce soit la faute de quiconque. C’était le moment de nous séparer et il a trouvé une excellente équipe. Contrairement à ce que pensent les gens, on était derrière Hassan et j’ai installé une forte relation avec lui car j’ai sans doute passé plus de temps avec lui qu’avec aucun autre joueur. Il y a tellement d’histoires, de bruit médiatique qui tournent autour de ça. Hassan est un bon gars. »

Il a même confirmé son très bon match contre Washington avec une grosse prestation statistique dans la défaite des siens, compilant 21 points et 18 rebonds. Avec 13.9 rebonds et 2.8 contres de moyenne, Hassan Whiteside est le quatrième rebondeur de la ligue, et le meilleur contreur.

« Chaque match, je veux montrer mon niveau. Pas parce que j’affronte le Heat. J’essaie d’avoir de l’impact, d’aller au rebond offensif, de contrer des tirs, de protéger mon cercle. Tout ce que je fais depuis le début de saison. Là, c’était contre une équipe comme une autre, même si c’était spécial comme j’ai quasiment passé six ans ici. »