Goran Dragic, bourreau des Blazers

Sans Jimmy Butler, Miami veut terminer sa semaine de la meilleure des manières face à des Blazers qui sont en quête de repères du côté de South Beach. C’est Meyers Leonard qui fête ses retrouvailles avec son ancienne équipe avec deux tirs primés. Les hommes de Terry Stotts ont aussi beaucoup de mal à contenir Bam Adebayo, et Miami prend une première avance (14-4).

Damian Lillard tente de réveiller les siens, mais c’est Kent Bazemore qui ajuste la mire. La défense de Portland est friable, et ce sont les Floridiens qui posent leurs pattes sur la rencontre jusqu’à présent. Après douze minutes, Kendrick Nunn (10 points déjà) et ses coéquipiers sont bien partis (31-19).

Whiteside sifflé

Pas question de baisser le pied, et le duo Herro-Adebayo fait ce qu’il veut. Longue distance pour le rookie, et dans la peinture pour le musculeux intérieur, le Heat passe la vitesse supérieure. La seconde unité adverse, menée par Anfernee Simons, tente de contrer le momentum de Miami, mais les joueurs d’Erik Spoelstra ne lâchent rien. Carmelo Anthony a beau mettre quelques tirs, le Heat a toujours sa dizaine de points d’avance (46-34). La tempête venue du Sud se révèle de plus en plus forte, et Portland commence à prendre l’eau de toute part. Goran Dragic fait tomber la pluie de partout (14 points, 8 passes déjà), et le vétéran slovène montre une fois de plus qu’il est hyper précieux dans ce rôle en sortie de banc. Sous l’impulsion du champion d’Europe 2017, le Heat s’envole, et rejoint les vestiaires avec une belle marge de manoeuvre (65-46).

Hué à chaque fois qu’il touche le ballon, Hassan Whiteside ramasse quelques miettes au retour des vestiaires mais son équipe n’arrive toujours pas à contrecarrer les plans des hommes de coach Spoelstra. Adebayo est déchaîné, et Leonard se montre incisif de loin (78-54). Le duo Anthony-Lillard s’octroie tous les ticket shoots, et ça marche ! Les deux All-Stars sont en forme, et l’avance des Floridiens commence à fondre. La défense d’Anthony Tolliver fait un bien fou à son équipe, mais le Heat réagit après un temps-mort. Dragic apporte à nouveau du sang neuf en sortie de banc, et permet aux siens de garder un matelas intéressant avant d’attaquer le dernier quart-temps (94-81).

Dragic n’a peur de rien !

Le rythme de jeu est intense, et les attaques ont pris le pas sur les défenses. Le souci pour Portland, c’est que Carmelo Anthony retombe dans ses travers à vouloir jouer au sauveur de la nation, et Whiteside s’oublie un peu trop en défense pour que les Blazers stoppe l’hémorragie. En face, Adebayo et Dragic s’entendent à merveille sur pick-and-roll, et le Heat poursuit sa marche en avant (108-90). À l’entrée du money time, les visiteurs ont encore espoir, mais Dragic est en feu, inarrêtable en cette fin d’après midi.

Parfait à la baguette, intelligent dans ses choix de tirs, le chef d’orchestre met tout le monde d’accord. Lillard a beau artiller de loin et porter son équipe sur ses épaules, le sort de la rencontre est joué. Miami, auteur d’une prestation de haut niveau sans leur meilleur joueur, remporte ce duel (122-111) et se relance après le couac d’Orlando.