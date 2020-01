Kyle Lowry flatté qu’on puisse l’imaginer au Hall of Fame

Il y a quelques jours, Tristan Thompson n’a pas hésité à déclarer que Kyle Lowry devait entrer au Panthéon. « C’est un Hall of Famer », assurait l’intérieur des Cavaliers sur Yahoo! Sports. « C’est un quintuple All-Star, un champion olympique. Il est la colonne vertébrale des Raptors. Il est le capitaine du bateau et joue à haut niveau. C’est un bulldog, qui se donne chaque soir. Voilà pourquoi ses coéquipiers l’adorent ».

Si le meneur de Toronto s’est imposé comme un des meilleurs joueurs de la ligue à son poste depuis quelques saisons, il est souvent négligé. La faute à des performances parfois décevantes en playoffs. Considéré par ses pairs, Kule Lowry n’est pas totalement une évidence. Les propos de Tristan Thompson l’ont donc touché.

« C’est génial, vraiment très cool d’entendre ça de sa bouche. Il a gagné le titre, on s’est affronté pendant des années. Je ne prête pas trop attention à ça, je ne m’en nourris pas. Mais c’est agréable. Merci pour avoir dit ça. Je ne fais pas tout ça pour ce genre de choses, mais c’est appréciable. Personne ne m’a jamais regardé parmi les meilleurs, je suis comme ça : pas flashy, pas sexy. Je ne fais pas 2m03, je suis un meneur de 1m83 qui se bat pour gagner. Certains n’aiment pas ça, mais beaucoup le respectent aussi. »

Dans l’idéal, il aimerait terminer à Toronto

Le titre de 2019 a couronné cette carrière et a offert un crédit à Kyle Lowry – « on ne pourra jamais me l’enlever. J’ai une bague pour le démontrer » – alors que ses saisons étaient solides mais jamais incroyables ni totalement accomplies. Voilà pourquoi il n’a pas rejoint une grande formation pour faire équipe avec d’autres All-Stars.

« Je n’ai jamais été invité, non. J’ai fait mon chemin. Toronto a toujours été la meilleure situation pour moi, et l’endroit où je souhaitais être. On a effectué des échanges très durs, en transférant DeMar DeRozan, mais c’était dans l’optique de gagner un titre. »

Et alors que Nick Nurse le définit comme « le cœur et l’âme de la franchise » et l’annonce comme un probable All-Star dans un mois ou médaillé olympique à Tokyo cet été, Kyle Lowry pense lui à sa fin de carrière. Il aura 34 ans en mars, et il est sous contrat au Canada jusqu’en 2021, et déclare qu’il serait « génial » de finir sa carrière à Toronto. « Mais je ne peux pas m’avancer, car je ne dis pas qu’ils ne veulent pas ou que je ne le veux pas, mais peut-être que les choses vont changer. La NBA change, les équipes aussi, ainsi que les joueurs. Les objectifs aussi. Tout change. »