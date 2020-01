Les images officielles de la PG4, la nouvelle chaussure de Paul George

Le mesh qui recouvre les lacets, la ligne très épurée et l’amorti Zoom. Tout est bien là. Dimanche, Nike a confirmé tous les détails aperçus ces dernières semaines avec une présentation officielle de la PG4.

La grosse nouveauté est l’arrivée d’une poche Zoom Air sur toute la longueur, directement cousue sous le chausson, comme sur la KD12.

Le premier coloris, annoncé pour le 24 janvier, est sobre. Mais la paire aux couleurs des Clippers portée par Paul George laisse entrevoir les possibilités de personnalisation du mesh, et les déclinaisons seront assurément nombreuses en 2020.

via NBA Kicks

