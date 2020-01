Les Wizards contraints de sacrifier un joueur

C’est quelques heures après leur exploit face aux Nuggets que les dirigeants des Wizards ont annoncé qu’ils se séparaient de Johnathan Williams. Recruté via une « hardship exception » qui permet à une équipe de recruter lorsqu’elle n’a pas assez de joueurs valides pour remplir la feuille de match, l’ailier-fort était titulaire d’un contrat de 10 jours, et il a parfaitement rempli sa mission avec plus de 5 pts et 6 rbds par match, et carrément 12 pts et 8 rbds face à Denver. Mais le règlement est strict, et les Wizards doivent couper un joueur dès que l’infirmerie commence à se vider. C’est d’ailleurs ce qui pourrait aussi arriver à Gary Payton II, lui aussi recruté via cette « hardship exception ».

Pour affronter les Nuggets, les Wizards étaient privés évidemment de John Wall, mais aussi de Bradley Beal, Thomas Bryant, Davis Bertans, Rui Hachimura et Moe Wagner. Les premiers à revenir devraient être Bryant et Bertans, et ce n’est pas Ian Mahinmi qui se plaindra d’avoir un coup de main dans la peinture.

Quant à Williams, ses droits appartiennent toujours aux South Bay Lakers et il peut signer dans n’importe quelle équipe, à l’exception désormais des Wizards.