Ja Morant, un rookie d’impact

Les Grizzlies étaient en grande forme la nuit dernière et Ja Morant n’a pas été étranger à ce match quasi parfait sur les terres des Clippers (114-140). Le deuxième choix de la Draft a confirmé son statut de potentiel rookie de l’année avec une prestation complète : des actions d’éclat, des ballons bien ressortis, de l’efficacité près du cercle et des match-up différents habilement gérés pour terminer à 22 points, 4 rebonds et 9 passes décisives en 30 minutes de jeu.

Au fil des matchs, les Grizzlies sentent bien qu’ils tiennent là « un gamin singulier », des mots de son coach, Taylor Jenkins. « Il s’améliore chaque jour. Ce qui me plaît avec lui. Il est à l’écoute et il a déjà beaucoup appris en peu de temps ».

Déjà tout d’un grand

Meilleur rookie au scoring et aux passes décisives (17.8 points et 6.6 passes décisives en moyenne par match), Ja Morant fait notamment la différence par la maturité et la confiance qu’il dégage. On peut aussi louer la justesse de sa sélection de tirs puisqu’il affiche de très bons pourcentages pour un meneur débutant : 48% aux tirs, 40% à 3-points, 80% aux lancers-francs.

« Je vais continuer à jouer mon jeu, peu importe ce qui se présentera en face de moi, a-t-il affirmé à USA Today. Je vais affronter différents schémas défensifs. Ils peuvent blitzer, essayer de m’obliger à lâcher le ballon, ou défendre bas. Ils vont me forcer à faire quelque chose. Je prendrai ce que la défense me donnera ».

Cette nuit, il s’est par exemple illustré en attaque avec un superbe cross sur son seul panier à 3-points du match, mais aussi lorsqu’il a fallu affronter Kawhi Leonard en un-contre-un et qu’il a, une fois de plus, fait le bon choix en finissant près du cercle.

Don’t believe the hype

Alors que le cap de la mi-saison va être prochainement franchi et que Zion Williamson n’a pas encore passé la moindre seconde sur un parquet NBA, la perspective d’être sacré « Rookie of the year » se profile pour le meneur de Memphis. Un objectif, mais aussi une distraction à laquelle il essaie de ne pas trop prêter attention.

« Je ne me concentre pas du tout là-dessus, honnêtement, répond le rookie, parti sur des bases à plus de 20 points par match en 2020. Je ne me soucie pas de la hype, je n’y prête pas attention. L’objectif d’un rookie c’est avant tout d’avoir un impact. Je peux dire que c’est mon objectif, mais je ne me concentre pas du tout là-dessus ».

Si les Grizzlies parvenaient à faire une série, notamment lors des six matchs à domicile qui se profilent après le déplacement de ce soir à Phoenix, ils pourraient effectivement ambitionner un objectif bien plus alléchant, les playoffs, alors qu’ils ne pointent qu’à une victoire de la 8e place à l’Ouest.