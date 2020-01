Jimmy Butler pousse sa première gueulante

Vaincu de vingt points par le Magic la nuit dernière, au lendemain d’un succès compliqué face aux Raptors, le Heat n’a pas joué son basket, maladroit en attaque et surtout friable en défense. Un visage que Jimmy Butler n’a pas apprécié. À l’issue de la rencontre, l’ailier de Miami pestait contre le manque d’envie de l’équipe. Rien de très méchant mais on sent que l’intéressé veut illico secouer ses camarades.

« Je ne crois pas que l’attaque sera un jour notre point faible, » a-t-il déclaré au Miami Herald. « Nous devons défendre. Je ne pense pas qu’il y a une autre façon de le dire. Nous ne pouvons pas rentrer dans un match en pensant que nous méritons de gagner, que nous devrions gagner, que nous n’avons pas à jouer dur ni à défendre. Nous devrions juste jouer quel que soit l’adversaire, le lieu et faire ce que nous sommes censés faire. »

« Je pense que les équipes veulent nous jouer en ce moment »

Si Miami fait toujours partie des bonnes équipes défensives de la ligue (12e avec 106.3 points encaissés sur 100 possessions), Jimmy Butler regrette que son équipe manque de constance dans l’effort, rappelant par la même occasion les exigences que nécessite la conquête du titre.

« Nous devons avancer jour après jour et ne pas faire de pas en arrière, » enchaîne-t-il. « Nous allons très bien défendre un jour à l’entraînement, puis lors d’un match. Puis ce sera genre : ‘C’est bon. On a gagné, on est bon’. Non, ce n’est pas comme ça que ça marche. Vous devez continuer de construire lorsque tout va bien. C’est ce que toutes les très bonnes équipes font, les équipes au sommet à l’Est et à l’Ouest. On ne peut pas se dire qu’on va faire trois bons jours et puis qu’ok, on pourra en avoir un mauvais. Non, on doit avoir le plus de bons jours consécutifs possibles. Je pense que c’est ce que nous avons besoin de prendre conscience. »

Et le joueur de conclure en piquant l’ego de ses coéquipiers, comme il l’a fait tout au long de sa carrière, avec plus ou moins de réussite : « Nous ne sommes pas soft mais à l’heure actuelle, c’est comme ça que je nous décrirais. Je pense que les équipes veulent nous jouer en ce moment. »