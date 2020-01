Les Mavericks plus à l’aise en déplacement qu’à domicile

Derrière les Bucks et les Lakers, les Mavericks affichent le 3e bilan de la NBA à l’extérieur avec 12 victoires en 17 matches. C’est plus de 70% de victoires, et c’est remarquable. Mais le problème, pour les hommes de Rick Carlisle, c’est qu’ils gâchent ce très bon bilan en étant moyens à domicile. Ils ont aussi joué 17 matches à l’American Airlines Center mais n’y ont remporté que 10 victoires. Pourquoi une telle différence ?

« Quand vous ne jouez pas votre meilleur basket à domicile, il faut en trouver les raisons » réagit le coach des Mavericks dans le Dallas Morning News. « Il y a plusieurs types de distractions quand vous jouez à domicile. Je pense que naturellement, on a le sentiment qu’avec le public derrière nous, et ce genre de choses, tout va tourner à notre avantage. Mais ça ne se passe pas comme ça en NBA. Cela exige même davantage d’attention, et à de nombreux niveaux, car les équipes en déplacement sont très concentrées, et nous en sommes un bon exemple. »

Il y aurait donc un soupçon de suffisance chez les Mavericks, plus à l’aise lorsque la pression est sur l’adversaire, et que ce dernier doit faire le jeu. La bonne nouvelle, c’est que les Mavericks sont au cœur d’une série de six matches de suite à domicile, et ils peuvent corriger le tir avant d’éventuels playoffs.

Après trois revers de suite dans leur salle, face au Heat, aux Celtics et aux Spurs, ils viennent ainsi de dominer les Warriors et les Nets. Le succès face à Brooklyn a notamment montré que l’équipe était capable de se faire violence, et de faire la différence sur la fin. C’est ce que retient Rick Carlisle. « Dans le quatrième quart-temps en particulier, on a montré à quel point jouer à domicile était un avantage. On doit en prendre conscience et insister là-dessus. Ces matches sont super importants et chaque équipe qui vient ici va se donner à fond. Il faut oublier les bilans. »

Ce soir, il faudra donc oublier le bilan des Hornets, qui débarquent à Dallas avec 14 victoires pour 23 défaites, mais les coéquipiers de Terry Rozier ont gagné autant de matches à domicile qu’à l’extérieur, preuve qu’ils sont, comme les Mavericks, à l’aise loin de leurs bases.