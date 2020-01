Aron Baynes continue d’être indispensable à Phoenix

En début de saison, Aron Baynes a surpris tout le monde avec une efficacité remarquable à 3-pts : 44 % de réussite sur les douze premiers matches. Dans ce laps de temps, il avait quasiment inscrit autant de paniers primés que depuis le début de sa carrière (23, contre 24 en sept saisons).

Seulement, les adversaires ont rapidement compris qu’il fallait le cibler, ou du moins lui laisser moins d’espace. C’est pourquoi, en décembre, ses performances au tir ont décliné. Mais, comme il a su s’adapter en développant un tir extérieur, l’ancien pivot de Boston s’est également ajusté à ça, avec une feinte et un petit « floater » pour déborder les défenseurs trop collants.

« Il faut essayer, il faut s’adapter », sourit Baynes dans l’Arizona Central.« J’ai encore une marge de progression. Après tout, si on m’avait dit il y a dix ans que j’allais jouer jusqu’à la ligne à 3-pts, je ne l’aurais pas vraiment cru. Mais, match après match, année après année, on s’adapte et on essaie de continuer d’apporter à son équipe. Je prends ce que la défense me donne. »

Les Suns peuvent difficilement se passer de Baynes

Avec ses qualités au shoot et comme il est également un bien meilleur défenseur que son coéquipier Deandre Ayton, Monty Williams n’a pas hésité à les aligner ensemble contre les Knicks. Le coach de Phoenix voulait contrer la puissance physique des joueurs de New York et Ayton n’a jamais caché son envie d’évoluer au poste d’ailier-fort. « Il était temps », a déclaré ce dernier. « J’attendais ça depuis un moment. La ligue change donc on doit également le faire. On voulait leur mettre la pression près du cercle, nettoyer le panier. »

Les deux intérieurs ont surtout réalisé un excellent travail en attaque avec leurs écrans. « On a alors nos meilleurs joueurs, nos meilleurs athlètes, nos meilleurs poseurs d’écrans sur le parquet », se justifie le coach. « Devin Booker a marqué 38 points et beaucoup sont la conséquence d’écrans de ces deux-là. Cela devient compliqué pour un adversaire de changer face à des joueurs de cette taille. »

Alors qu’il semblait naturel que Deandre Ayton retrouve sa place de titulaire et pousse Barnes sur le banc après sa suspension et sa blessure à la cheville, Monty Williams pourrait bien les conserver ensemble pour profiter de l’adresse de loin et de la bonne défense de Baynes, auteur de sa meilleure saison en carrière sous le soleil de l’Arizona.

Deux qualités qui expliquent les rumeurs qui traînent autour de lui depuis quelques jours, dont une du Bleacher Report qui raconte un possible intérêt des Clippers.