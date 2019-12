Thaddeus Young dans le viseur des Clippers ?

Grippe ou pas, et malgré la belle victoire face aux Lakers le soir de Noël, les Clippers marquent le pas en cette fin d’année avec quatre défaites en sept matches, dont deux à domicile contre les Rockets et le Jazz. L’effectif est riche mais il peut être amélioré si l’on en croit le Los Angeles Times qui évoque des possibles changements d’ici le 6 février, date butoir pour effectuer des échanges. Du côté des rivaux, on pense que les Clippers vont chercher à recruter un pivot ou un meneur créateur. Pour le LA Times, qui cite des sources anonymes, il faut plutôt viser un ailier polyvalent comme Thaddeus Young, actuellement aux Bulls où son temps de jeu a sérieusement chuté.

Une chose est sûre, c’est Moe Harkless qui pourrait faire ses valises. Même si Doc Rivers adore son profil de « joueur à tout faire », l’ancien Blazer est dans sa dernière année de contrat et il représente la monnaie d’échange idéale. « Je me concentre uniquement sur ce que j’apporte ici. Il n’y a que ça que je puisse contrôler » explique-t-il au quotidien de Los Angeles. « Si je commence à me préoccuper de tout ça… Je suis en NBA depuis assez longtemps pour savoir comment ça se passe. Si ça doit arriver un jour, je ferai avec. »

Du côté de Chicago, Young expliquait il y a 10 jours qu’il n’était pas très satisfait de son rôle : « J’ai joué des money time pendant toute ma carrière, mais si le coach décide d’aller dans un autre sens, avec des joueurs différents, alors il faut faire avec. Je reste prêt si mon nom est appelé. »