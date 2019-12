Au bout du suspense, les Clippers arrachent le derby de Los Angeles

Début de match à 100 à l’heure à L.A. : le premier temps-mort arrive après 6 minutes car les deux équipes se rendent coup pour coup. Efficace avant ce mini-break, Kawhi Leonard continue de monter en régime en étalant sa panoplie offensive et il faut une étincelle de Kyle Kuzma en sortie de banc pour que les Lakers suivent le rythme. C’est même le Laker qui a le dernier mot avec un 3-points juste avant la sirène (33-31). Leonard est à 14 points, Kuzma à 15 !

Le banc des Lakers surfe sur la réussite de son fer de lance pour prendre le pas dans l’intensité, avec un « chasedown block » à la LeBron James pour Kentavious Caldwell-Pope et un gros contre célébré comme il se doit par Dwight Howard. Patrick Beverley essaie de reprendre le dessus mais prend une technique après un panier et se fait houspiller par Lou Williams, alors que JaVale McGee enchaîne deux gros contres sur Montrezl Harrell. Comme un symbole, un block de Davis est transformé en 3-points par Kuzma et les Lakers prennent le large en terminant sur un 17-2 (63-51).

Le dernier (gros) mot pour Patrick Beverley

Les Clippers ont du mal à répondre au retour des vestiaires, mais Paul George, jusqu’ici en difficulté, finit par sonner la révolte après trois minutes, son escouade enchaînant un 11-3 obligeant Frank Vogel à prendre un temps-mort. Les « visiteurs » surenchérissent avec un 5-0, heureusement freiné par deux paniers de LeBron et AD qui forcent cette fois-ci Doc Rivers à rappeler ses joueurs. Des arrêts qui font baisser le rythme mais l’essentiel est assuré : le suspense est entier à l’entame du dernier quart-temps (86-86).

Les Clippers sont les premiers à arrêter le jeu après 3 minutes et un 6-0 signé LeBron James : un 3-points suivi d’un contre alors qu’il en était à 5/15 aux tirs. Et le King enchaîne avec 7 points pour arrêter encore le jeu alors que ses Lakers sont à +7 à 6 minutes de la fin. Mais le momentum tourne de nouveau : les Clips enchaînent 4 points, temps-mort Lakers. Kawhi Leonard égalise avec un 3-points, nouveau temps-mort pour Frank Vogel.

C’est sur la ligne des lancers-francs que les Clippers vont prendre l’avantage, LeBron et Davis ayant du mal à leur répondre de l’autre côté. Le King met un lancer sur deux à 40 secondes de la fin, les Clippers ont trois points d’avance et la balle. Lou Williams manque la cible, mais Pat Beverley contre LeBron et si le ballon sort, c’est bien le King qui le touche en dernier. Le meneur peut exulter à sa manière : les Clippers envoient un message à leurs voisins, qui s’inclinent pour la 4e fois de suite.