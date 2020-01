Jerry West a complètement craqué pour Luka Doncic

Membre actif de la direction des Clippers depuis plus de deux ans, la légende Jerry West en pince pour Luka Doncic. A 81 ans, l’homme logo au palmarès long comme le bras en tant que joueur puis dirigeant a déclaré sa flamme au meneur slovène, « un génie » pour qui il voue une grande admiration.

« Je suis dans le circuit depuis un bout de temps, et j’ai vu un paquet de joueurs singuliers… Les superstars sont différentes des autres, et lui fait partie de cette catégorie », a-t-il lancé au Dallas Morning News.

Parmi les superstars qui lui ont été données d’affronter en son temps, West a souvent croisé la route d’Oscar Robertson, arrière d’une rare polyvalence et premier joueur de l’histoire à terminer une saison avec un triple double en moyenne. Mais pour Jerry West, Luka Doncic se situe déjà un niveau au-dessus.

« Je dirais qu’il n’y a pas de similitudes entre les deux. Je parie qu’Oscar n’a jamais pris un tir au delà des 5-6 mètres. A cette époque, les tirs à 5-6 mètres étaient considérés comme lointains », rappelle l’ancienne légende des Lakers.



« Il sera le meilleur joueur que Dallas n’a jamais eu »

Ce qui impressionne particulièrement Jerry West, c’est l’impact qu’a Doncic à seulement 20 ans, à jouer « comme un vétéran ». « Ça a l’air simple pour lui maintenant, mais ça va le devenir d’autant plus à l’avenir », poursuit-il. « On ne peut pas dire que c’est le gars le plus rapide, mais personne ne peut l’arrêter, parce qu’il est tellement intelligent. Il peut jouer vite, il peut jouer plus lentement. Laissez-lui un peu d’espace, et il ira au bout. Et lorsqu’il fait une passe, c’est toujours pour un gars en position de recevoir le ballon de se procurer un tir. Il rend le tout plaisant. Chaque soir où tu le vois jouer, tu verras quelque chose de spécial. »

Luka Doncic peut-il intégrer le sacro-saint top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire ? « Il pourrait sans doute en faire partie. Reposez-moi cette question dans deux ans et on verra », rétorque West. Parmi les signes qui placent le joueur de Dallas parmi les plus grands, il pointe aussi la haine de la défaite du Slovène et la façon dont il a transformé les Mavs depuis son arrivée.

« Regardez Dallas. Un joueur a transformé cette équipe en un prétendant aux playoffs. Il sera le meilleur joueur que Dallas n’a jamais eu, assène-t-il. J’ai un grand respect pour Dirk Nowitzki, mais Dirk n’est pas Luka ».

Pour apporter de l’eau au moulin de Jerry West, visionnaire à plus d’une reprise au cours de son passé de dirigeant, on peut effectivement noter que l’intérieur allemand était loin du niveau de Luka Doncic au même âge. Aura-t-il la même carrière ? L’avenir le dira…