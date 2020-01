De’Aaron Fox et Buddy Hield veulent remettre le pied sur l’accélérateur

Huit défaites consécutives, un Buddy Hield qui râle devant les journalistes et une équipe en manque d’équilibre. Ça ne va pas fort à Sacramento, qui doit absolument se réveiller pour ne pas rater une nouvelle fois les playoffs…

« C’est l’heure d’y aller », assène le Bahaméen au Sacramento Bee. « C’est une nouvelle année. On a joué 34 matchs donc il en reste 48. C’est l’heure d’y aller. On n’a plus le temps d’attendre ».

« On a l’impression, par moments, qu’on va sur le terrain et qu’il n’y a pas d’alchimie collective avec certaines combinaisons »

Le problème, c’est que les solutions ne sont pas évidentes. Avec le début de saison raté suite au fatigant voyage en Inde, les longues absences de De’Aaron Fox et Marvin Bagley, et un Dewayne Dedmon rapidement mis de côté par Luke Walton, l’équipe n’a pas réussi à trouver l’équilibre souhaité par l’entraîneur.

« On souffre avec certaines groupes parce que ces groupes changent, que les rôles des gars changent, avec des joueurs qui rentrent et sortent du cinq majeur », explique le coach. « Donc on a l’impression, par moments, qu’on va sur le terrain et qu’il n’y a pas d’alchimie collective avec certaines combinaisons ».

C’est bien l’impression visuelle devant les matchs de Sacramento, avec des minutes très intéressantes, où ça défend bien et où la balle tourne pour trouver de bons tirs. Puis dans la foulée des séquences affreuses, où l’attaque se fige et où tout le monde baisse la tête en défense alors que les paniers encaissés s’enchaînent.

Comment retrouver l’enthousiasme de la saison passée ? Pour De’Aaron Fox et Buddy Hield, ça passera par une accélération du rythme. Troisième équipe la plus rapide de NBA l’an passé (103.8 possessions par match), les Kings sont ainsi tombés à la dernière place cette saison (97.5). Luke Walton ne voulait pas autant ralentir le jeu de ses troupes, mais il voulait trouver un équilibre, notamment défensif, pour éviter du « run & gun » à outrance.

Le problème, c’est qu’entre les jeunes (De’Aaron Fox, Buddy Hield, Marvin Bagley…) qui veulent joueur vite et les vétérans (Cory Joseph, Harrison Barnes, Trevor Ariza…) plutôt adeptes d’un jeu posé, l’équilibre est très délicat.

« Souvent, on voit la balle rentrer dans le panier et je trouve que les gars baissent parfois la tête, au lieu de relancer et d’essayer de marquer rapidement. Notre mentalité à ce sujet doit changer », assure le meneur.

« Quand on fera ça pendant deux ou trois quart-temps de suite, et que l’adversaire verra à quel point c’est difficile d’arrêter ces runs, ça nous permettra de redevenir nous-mêmes »

L’an passé, De’Aaron Fox et sa bande avaient ainsi fait souffrir pas mal d’équipes avec cette volonté de relancer très, très vite, notamment sur les paniers encaissés. Ce qui n’est pas courant en NBA.

Le meneur confirme d’ailleurs que Luke Walton a fait travailler son équipe pour retrouver cette spécificité.

Les Kings devraient donc accélérer lors des prochains matchs, pour retrouver de l’énergie et sortir de la spirale négative actuelle. « Il (Luke Walton) veut qu’on accélère et il faut qu’on en soit capable », continue De’Aaron Fox. Mais n’est-ce pas trop tard pour trouver un nouvel équilibre. « Il n’est jamais trop tard », répond l’intéressé.

Sauf que ce changement n’est-il pas un mouvement de panique dans la capitale de la Californie ?

« On ne peut pas paniquer », assure toutefois Buddy Hield. « Si on panique, on empire tout, mais il faut avoir un sentiment d’urgence pour aller sur le terrain, jouer dur et faire les playoffs ».

Pour le shooteur des Bahamas, actuellement en difficulté, accélérer le rythme va faire du bien à tout le monde.

« Quand on court avec Fox, ça booste notre confiance », conclut-il. « Et quand on fera ça pendant deux ou trois quart-temps de suite, et que l’adversaire verra à quel point c’est difficile d’arrêter ces runs, ça nous permettra de redevenir nous-mêmes ».