Le Magic perd Jonathan Isaac

Alors que le Magic louait ses qualités, notamment en défense, Jonathan Isaac s’est blessé au genou cette nuit face aux Wizards.

La blessure est survenue lors d’une contre-attaque dès la deuxième minute de jeu, alors qu’il pénétrait vers le cercle. C’est sur un choc avec Bradley Beal que son genou gauche, mais aussi sa cheville, ont vacillé. Les médecins ont même dû le sortir sur une civière.

D’après un communiqué de la franchise, le premier diagnostic a révélé une hyperextension mais il passera une IRM demain pour évaluer l’étendue des dégâts. « Je ne me suis jamais blessé au genou auparavant, et dès que c’est arrivé, j’ai commencé à imaginer le pire » racontera le contreur du Magic. « J’étais au sol en me disant que c’était fini. Mais au sol, j’ai commencé à me sentir mieux, et c’est encore mieux au moment où je vous parle. J’ai plus ou moins l’assurance que ça va aller. »

Actuellement dans sa troisième saison NBA, Jonathan Isaac réalise sa meilleure campagne à ce jour avec 12.3 points à plus de 46% aux tirs, 7.1 rebonds et surtout 2.5 contres et 1.6 interception en 30 minutes par match. Il avait déjà manqué deux matchs cette saison en raison d’une entorse à la cheville.