Les Knicks libérés par leur défense

Depuis le limogeage de David Fizdale, New York affiche un bilan de 5 victoires et 6 défaites, une progression puisqu’ils n’avaient remporté que 4 des 22 premières rencontres de la saison.

Pour de nombreux joueurs, le point de départ de ce regain de forme s’explique par la réunion tenue en privée par les joueurs, quelques heures avant l’annonce du départ de David Fizdale. « Nous nous sommes parlés les uns les autres. Ce n’est jamais personnel. Nous voulons juste que chacun assume ses responsabilités car nous voulons gagner. Au bout du compte, gagner est la seule chose qui compte », détaille Julius Randle à SNY.TV. « Les gens ont pris cette conversation à coeur, » confirme R.J. Barrett. « C’est une bonne chose en termes de collectif. »

Un système de jeu simplifié

Mais l’état d’esprit des Knicks n’est sans doute pas la seule explication à cette progression. D’après Julius Randle, le système de Mike Miller leur permet de se concentrer sur les fondamentaux.

« On ne complique rien, » estime-t-il. « Nous faisons du bon travail en respectant nos positions défensives, on reste disciplinés, on ne complique rien et je pense que nous sommes mieux aux rebonds. »

Un constat confirmé par la bonne défense des Knicks lors de leurs deux victoires consécutives, face aux Nets puis aux Wizards, tenus à moins de 35% de réussite aux tirs. Pour le coach Mike Miller, c’est en effet la constance des efforts défensifs qui permet à son équipe de se trouver une identité.

« Je pense que nous réussissons à maintenir ces possessions [défensives] quand, auparavant, nous n’aurions eu qu’un segment de trois ou quatre d’entre elles, » détaille le tacticien. « Maintenant, nous en arrivons au point où nous en avons cinq, six, sept bonnes et nous sommes davantage capable d’avoir un impact sur le jeu. J’ai trouvé que nous avions vraiment bien défendu au début face à Brooklyn et, par séquences, nous avons réalisé de très bonnes possessions. Cela enlève de la pression sur notre attaque. Quand nous le faisons, nous pouvons jouer le match une possession à la fois et être capable de réaliser des stops. »