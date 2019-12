Le MVP de la nuit : Jordan McRae prend le Heat de vitesse

Le dernier MVP de la nuit de l’année 2019 est l’un des plus surprenants. Car malgré ses qualités de scoreur, Jordan McRae n’a connu que quelques courts passages en NBA depuis 2014 et son entrée dans le monde professionnel.

L’ancien arrière/ailier de Tennessee a ainsi surtout évoluer en G-League et à l’étranger, mais les multiples blessures dans l’effectif de Washington lui offrent une chance de briller.

Et il en a bien profité cette nuit, dans l’étonnante victoire de Washington, pourtant privé de Bradley Beal, John Wall, Thomas Bryant, Davis Bertans, Rui Hachimura, CJ Miles ou encore Moritz Wagner, face à Miami.

Pour faire tomber le Heat (123-105), les Wizards se sont ainsi appuyés sur l’improbable trio Ian Mahinmi – Garrison Matthews – Jordan McRae et 80 points du banc !

« Beaucoup de gars ont été spectaculaires », appréciait Scott Brooks après le match. « Ian [Mahinmi] a fait un excellent travail des deux côtés du terrain. Garrison [Matthews] est entré, a été agressif et confiant. Et puis Jordan [McRae]. Jordan est un scoreur qui peut rentrer et inscrire des paniers. Tout le monde a participé. »

Jordan McRae a ainsi gavé Ian Mahinmi de ballons sur le pick-and-roll, mais il a surtout écœuré le Heat avec ses paniers, finissant avec 29 points à 9/14 au tir, dont 6/8 de loin, et 8 passes décisives.