Wizards – Heat : le jour de gloire de Ian Mahinmi !

La vitesse de Kendrick Nunn et le poignet de Duncan Robinson font la différence dans ce début de rencontre (8-0). Washington, porté par Ian Mahinmi, tente de réagir mais sans le talent de Bradley Beal, à l’infirmerie, c’est compliqué. Le Heat déroule et régale les nombreux fans floridiens venus voir les coéquipiers de Jimmy Butler en action. Tirs sur jeu de transition, tirs après dribble, tirs après renversement du jeu… Miami propose des séquences offensives tout simplement parfaites. Chaque joueur est utilisé à bon escient et les Wizards ne peuvent que constater les dégâts.

Duncan Robinson, Goran Dragic et Meyers Leonard allument à 3-points, pendant que Bam Adebayo s’impose dans la raquette. La soirée pourrait être très longue pour les Wizards. Sauf que Ian Mahinmi résiste. Le Français semble parti pour réaliser un match incroyable et il est le seul Wizard à tenir tête au rouleau compresseur adverse. Il en est déjà à 14 points, alors que le Heat termine ce quart-temps avec dix points d’avance (39-29).

Ian Mahinmi brillant

Mais bizarrement, Miami va baisser d’intensité dans le deuxième quart temps, en étant nettement moins présent en défense. La détermination de Bam Adebayo, au four et moulin, ne permet pas de rassurer Erik Spoelstra qui semble inquiet devant les dernières minutes proposées par ses joueurs. Washington joue avec son coeur et Jordan McRae montre de très belles choses en attaque (49-46).

Ce n’est plus du tout la même rencontre. Poussés par leur public, les Wizards jouent sans complexe. McRae et Garrison Mathews évoluent sur une autre planète et Miami ne peut rien faire face à la vitesse du premier, et l’adresse du second. Le Heat a perdu les commandes du match et son basket (57-53). Si sérieux cette saison, les coéquipiers de Butler sont débordés de partout, et ils n’ont plus les solutions face au poignet de Mathews ou la puissance de Mahinmi. Le Heat a encaissé 42 points dans le quart-temps (71-63).

Washington contrôle la situation au retour des vestiaires. Isaiah Thomas score cinq points de rang et permet au siens de passer la barre des 10 points d’avance. Il y a le feu dans chez les Floridiens mais personne à Miami ne semble être en mesure de mener la rébellion. Le mérite en revient aux joueurs de DC qui se battent sur tous les ballons comme si leur vie en dépendait. Sans Wall bien sûr, ni Beal, cette équipe montre une très belle solidarité ce soir, et l’écart atteint des proportions inquiétantes pour le Heat (87-69).

Le Heat se réveille… trop tard

Mais attention, tout peut aller vite dans le basket… Logiquement, Washington baisse en température. Le Heat n’est pas second à l’Est pour rien et Jimmy Butler en patron montre l’exemple. Collectivement, Miami montre plus de choses dans les derniers moments de ce 3e quart temps que lors des vingt dernières minutes. Derrick Jones Jr impose son physique pendant que Tyler Herro allume des mèches à 3-points et ils signent un 12-0 (87-81). C’est Ish Smith qui stoppe l’hémorragie avant d’attaquer le money time (90-81).

Le coup de chaud de Tyler Herro semble lointain… Les Wizards reprennent leur marche en avant pour créer l’exploit de la soirée. Mathews et McRae continuent d’amener une vraie menace à 3-points ce qui permet du même coup à Troy Brown Jr ou à Smith d’avoir des boulevard vers le cercle (108-93).

Acculé, Miami rend les armes, et Ian Mahinmi ponctue son record à carrière d’un nouveau 3-points ! Il est acclamé après sa grande prestation, et à l’image du Français, certains Wizards se souviendront longtemps de ce dernier match de 2019 !