Les ajustements payants des Pelicans

Avec 13 revers consécutifs, les Pelicans ont touché le fond pendant plus de trois semaines, avant de finalement relever la tête, en s’imposant à cinq reprises sur les six derniers matchs. Non, Zion Williamson n’a pas repris du service. Ce renouveau soudain, New Orleans le doit avant tout à ses ajustements défensifs.

Parmi eux, Alvin Gentry a exprimé la volonté de voir ses grands défendre plus bas sur les situations de pick-and-roll afin de limiter les accès au cercle. Sur ce point, le retour en forme de Derrick Favors a été un gros point positif pour le coach des Pels.

« On a été un peu trop agressifs sur le porteur au début je pense, ce qui a donné l’opportunité aux arrières, qui sont de très bons joueurs de cette ligue, de s’immiscer dans notre défense, a-t-il expliqué. Tout le monde fait des ajustements au cours de la saison et on a senti que ce changement était quelque chose qui pouvait marcher pour nous. On a aussi récupéré « Fave », et de le retrouver, impliqué au point de pouvoir jouer 25 à 28 minutes, ça a fait toute la différence pour nous ».

Derrick Favors avait manqué cinq matchs à cause de douleurs au dos puis sept matchs suite au décès de sa mère. De retour depuis le 13 décembre, il est passé sans restriction de minutes une semaine plus tard, et tourne donc à 10.4 points et 13.6 rebonds sur les cinq derniers matchs.

Lonzo Ball, l’autre retour gagnant

Parmi les points de satisfaction, difficile également de ne pas évoquer le cas Lonzo Ball, un autre joueur arrivé cet été, qui a tutoyé les sommets face aux Rockets hier en claquant 27 points à 7/12 à 3 points, 10 rebonds et 8 passes décisives.

« Je retrouve simplement mes jambes, a-t-il déclaré après avoir été embêté pendant de longs mois par une cheville douloureuse. J’ai été hors course pendant pratiquement neuf mois avant d’arriver ici, donc j’essaie de faire ce que je peux pour aider mon équipe ».

Au delà du fait qu’il apporte une adresse extérieure bienvenue (il reste sur un joli 16/34 à 3-points sur les cinq derniers matchs), Alvin Gentry apprécie les qualités de percussion de Lonzo Ball et le rythme qu’il peut apporter à son équipe. « Il a réussi à accélérer le jeu et à créer des tirs ouverts. Il joue très bien pour nous en ce moment », a ainsi glissé son coach.

En attendant Zion…

On peut enfin noter la volonté d’Alvin Gentry de réduire ses rotations, particulièrement sur les deuxièmes mi-temps, les vétérans comme Derrick Favors ou E’Twaun Moore ayant tendance à être préférés aux rookies Jaxson Hayes et Nickeil Alexander-Walker.

La route reste toutefois encore longue, et il sera bon de rappeler que le calendrier a également été favorable aux Pelicans ces derniers temps puisqu’ils ont joué Minnesota sans Karl-Anthony Towns, Portland avec un Damian Lillard exceptionnellement maladroit, puis Indiana et Houston qui étaient en back-to-back, les Rockets étant en plus privés de Russell Westbrook, James Harden et Clint Capela.

Mais n’allez pas dire à Alvin Gentry que cette belle série n’est qu’un coup de chance. « Nous aussi, on a un joueur plutôt pas mal avec qui on n’a pas encore pu jouer cette année, a-t-il lancé en faisant référence à Zion Williamson, toujours attendu avec impatience en Louisiane. C’est un facteur important de ne pas avoir Harden, Westbrook et Capela. Mais en même temps, on ne peut pas se soucier de ça. On doit contrôler ce qu’on peut contrôler, à savoir notre façon de jouer avec les cinq gars qui sont sur le terrain ».

Si le retour de Zion Williamson n’est pas encore connu, il impliquera forcément, lui aussi, de nouveaux ajustements lorsqu’il sera de nouveau opérationnel, à commencer par remettre le sourire sur les visages de tous les fans des Pels.