Dewayne Dedmon : « Je voudrais être transféré »

Le poste 5 de Sacramento, arrivé en Californie cet été après avoir signé un contrat de 40 millions sur trois ans, a confirmé ses envies de départ au Sacramento Bee, en marge du match perdu à Denver, le septième consécutif. La greffe n’a pas opéré entre l’ancien intérieur des Spurs et son coach Luke Walton, qui l’a progressivement sorti de la rotation depuis trois semaines.

Une situation que Dewayne Dedmon a visiblement du mal à vivre. « Je voudrais être transféré, » a-t-il ainsi lancé. « Je ne joue plus, donc j’aimerais aller quelque part où mes qualités seront appréciés ».

Une rupture consommée ?

Sacramento avait recruté l’intérieur trentenaire pour sa capacité à étirer les défenses avec son tir extérieur, lui qui tournait au-delà des 35% d’adresse à 3-points ces deux dernières années à Atlanta. Or, depuis le début de la saison, Dewayne Dedmon culmine difficilement à 22.9% dans cet exercice.

« Je ne suis pas le seul à galérer avec mon tir, donc si c’est l’explication, alors c’est un peu fou, » a-t-il rétorqué. « Si on ne te permet pas de continuer à shooter quand tu passes un moment difficile, je ne vois pas comment tu peux t’en sortir ».

Le joueur s’est montré reconnaissant quant aux efforts consentis par les Kings cet été pour le faire venir. Mais le point de non retour a visiblement été atteint : « Le plus important pour moi, c’est de jouer. J’essaie de jouer mais on m’a dit que je n’étais plus dans la rotation ici, donc il n’y a vraiment plus rien à attendre ».

Une amende déjà dans les cartons

Interrogé vendredi sur les premiers bruits de couloir qui faisaient état de la volonté de départ de Dewayne Dedmon, Luke Walton avait indiqué que sa porte restait ouverte et qu’il attendait de s’entretenir directement avec son joueur. Ce qui est certain, en revanche, c’est que le pivot devrait écoper d’une amende pour avoir publiquement demandé à être transféré, ce qui est interdit en NBA.

Trevor Ariza, assis à côté de Dewayne Dedmon dans le vestiaire, a indiqué que son coéquipier restait « professionnel » depuis qu’il est scotché sur le banc, assurant qu’il ne perturberait pas l’équipe le temps que la situation se règle. « Il apporte toujours de l’énergie, ça reste un pro, qui vient à l’entraînement et fait son travail, » a poursuivi De’Aaron Fox. « Il s’entend avec tout le monde, il a été top. Tout le monde veut jouer, mais il n’est pas un problème pour nous, même pas un peu ».

Reste à connaître sa cote sur le marché l’heure actuelle, les besoins des autres franchises et ce que voudra récupérer Sacramento en monnaie d’échange. Ces trois facteurs décideront sans doute du temps que Dewayne Dedmon passera en Californie avant de trouver une porte de sortie.