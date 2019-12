Pour renforcer sa défense, Brad Stevens envisage un changement de cinq

Disposer de l’une des cinq meilleures défenses du pays ? Cela ne semble pas satisfaire Brad Stevens. Après avoir encaissé 113 unités sur leur parquet face aux Raptors, les Celtics restent la 4e défense de la ligue, avec un peu moins de 105 points pris chaque soir sur 100 possessions.

Ce qui n’empêche pas leur coach de tenir un discours exigeant : « On doit redevenir une meilleure équipe défensive. On doit trouver la bonne combinaison de joueurs, qui vont défendre correctement ensemble et qui complètent nos meilleurs joueurs pour bien défendre. Et simplement revenir là-dessus. »

Dans le détail, sur les dix derniers matches, Boston voit son efficacité défensive (106.6 points sur possessions) être légèrement moins bonne que sur le mois de novembre par exemple (104 points). « On n’a pas été très bon ces derniers temps, » poursuit Brad Stevens en pointant spécifiquement la défense en transition. « Mais on gagne donc on n’en parle pas beaucoup. La conclusion est qu’on doit globalement être meilleurs de ce côté du terrain. »

Ce léger recul, compensé par une attaque toujours performante, notamment face aux adversaires plus faibles, coïncide avec l’absence de Marcus Smart. Ce dernier a effectué son retour face aux Raptors, en sortant du banc.

Si des changements de cinq sont bien sur la table, comme Brad Stevens le suggère, cela passe-t-il par la re-titularisation de Marcus Smart, en repoussant Gordon Hayward sur le banc en tant que 6e homme ?

Ce cinq de plus petite taille, où Marcus Smart accompagne Kemba Walker, Jayson Tatum, Jaylen Brown et Daniel Theis, est le plus utilisé par Brad Stevens jusqu’ici, avec 141 minutes depuis le début de saison. Contre 100 minutes lorsque Gordon Hayward remplace Marcus Smart dans le groupe.