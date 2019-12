[Programme du soir] Choc au Staples Center

Pas de rencontre en « prime time » européen ce dimanche soir, mais des affiches intéressantes avec d’abord un Toronto – Oklahoma City à minuit (beIN Sports 3).

Memphis accueille ensuite Charlotte (02h00, beIN Max 4) alors que, dans le même temps, Houston sera à La Nouvelle-Orléans (peut-être sans James Harden, incertain à cause d’une blessure à l’orteil) et que Denver recevra une équipe de Sacramento qui reste sur six défaites consécutives.

Mais le choc de la nuit aura bel et bien lieu au Staples Center, à partir de 03h30, entre les Lakers de LeBron James et les Mavericks de Luka Doncic.