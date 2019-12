Ersan Ilyasova, l’étoile de l’ombre

Comme l’étoile sur le drapeau de son pays, Ersan Ilyasova est aussi discret qu’essentiel. Le Turc l’a encore prouvé lors des deux dernières sorties des Bucks, sans Giannis Antetokounmpo, en passant successivement 18 points et 17 rebonds à Atlanta puis 17 points, 14 rebonds et 5 passes décisives dans la victoire cette nuit face à Orlando.

Une preuve de plus quant à la solidité de l’effectif de Milwaukee. « On sait tous de quoi on est capables. Quand on regarde notre banc, tout le monde est prêt à jouer, élever son niveau de jeu et avoir des minutes », résume habilement le natif d’Eskisehir, titularisé pour la quatrième fois cette saison.

Des moments « d’Ersanity »

Face au Magic, Ersan Ilyasova a fait du Ersan Ilyasova : agressif des deux côtés du parquet, il a réussi à arracher de nombreux rebonds à l’envie, a été d’une redoutable efficacité et s’est mué en facteur X en fin de partie.

« Ça fait partie de mon jeu, d’apporter de l’énergie, » a-t-il rappelé après le match. « Certains soirs, le ballon ne va pas trouver le filet, il faut savoir faire d’autres choses, que ce soit en attaque ou en défense pour avoir des possessions supplémentaires. Avant je provoquais des fautes offensives mais je n’en fais plus en ce moment. Ce soir, je me suis battu au rebond, j’ai pu apporter en attaque ».

C’est sur un ballon miraculeusement récupéré au rebond offensif qu’il a ainsi servi Kyle Korver pour débloquer la rencontre pour Milwaukee en début de quatrième quart-temps, alors que le score était encore de 80-76. Dans la foulée, c’est encore lui qui a planté deux missiles à 3 points pour distancer définitivement les Floridiens.

Robin Lopez a confié avec le sourire que c’était la première fois pour lui qu’il a été témoin d’un tel moment « d’Ersanity » en tant que coéquipier. « C’est un joueur incroyablement intelligent. Il sait trouver ses spots, jouer en fonction de ses qualités et de ses points forts ».

Le parfait joueur d’équipe

Le pivot ajoute que ce n’est clairement pas le fruit du hasard si Ersan Ilyasova se retrouve toujours au bon endroit au bon moment. « C’est super impressionnant, et ça l’est pour chaque joueur qui a déjà côtoyé le jeu de près. De voir à quel point il peut être constant et faire toutes ces petites choses ».

Sur le même poste que le « Greek Freak », le numéro 7 des Bucks joue rarement plus de 20 minutes par match. Mais ce week-end, il a répondu présent en l’absence du MVP en titre.

« Il a joué fort, il était partout, » s’est réjoui Khris Middleton qui a pu compter sur de nombreux lieutenants pour battre le Magic. « Les actions où il se bat, les rebonds, les tirs, les passes. C’est juste l’énergie positive qu’il apporte. Il a de supers mains, un super sixième sens, un talent inné pour trouver les joueurs ouverts ou se démarquer, d’une façon ou d’une autre. J’imagine que c’est la raison pour laquelle il est dans la ligue depuis si longtemps ».

Son prochain objectif ? Voir Giannis Antetokounmpo revenir à 100%

Parfait joueur d’équipe, Ersan Ilyasova n’attend désormais qu’une chose, le retour du leader de l’équipe Giannis Antetokounmpo. « C’est le point central dans ce qu’on réalise, » a-t-il souligné. « C’est une longue saison, c’est important de le maintenir en bonne santé. Il doit prendre son temps et tout ce qui sera nécessaire pour qu’il retrouve toutes ses capacités. Parce que lorsqu’il est en bonne santé, c’est un problème pour les autres ».

D’après Mike Budenholzer, Giannis Antetokounmpo était encore un peu juste pour revenir face à Orlando. « Espérons qu’il soit de retour bientôt ». Les Bucks sont attendus demains chez les Bulls voisins, un match que Milwaukee pourrait encore gérer sans sa star grec. Le temps d’avoir un peu plus « d’Ersanity » ?