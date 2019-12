Tomas Satoransky, le Tchèque-cadeau des Bulls

C’est sans doute l’un des meneurs les moins flashy de la ligue, même si on l’a vu dunker cette nuit face aux Hawks. Pourtant, aux côtés du bondissant Zach LaVine, Tomas Satoransky fait le travail avec de plus en plus de sérieux chez les Bulls. Après s’être imposé comme meneur titulaire lors du « training camp », l’ancien remplaçant de John Wall a dû se battre pour récupérer des tickets shoots, derrière les LaVine, Lauri Markkanen ou même Coby White.

Plus adroit, le Tchèque dispose désormais de davantage de tirs, de responsabilités et son apport statistique s’en ressent. Auteur d’un nouveau match complet cette nuit face aux Hawks, Satoransky termine l’année 2019 en beauté : 15 points (59% aux tirs), 7 rebonds, 5 passes et 2 interceptions de moyenne sur ses cinq dernières sorties.

Une dimension touche à tout qui lui rappelle un autre contexte : « Je suis habité à ne pas avoir ce rôle en dehors de ma sélection nationale, donc la transition n’est généralement pas si compliquée. Je faisais un peu de tout à D.C. (Washington). Avec cette nouvelle équipe, j’ai essayé de trouver mon rôle rapidement. Je savais que mon rôle serait bien plus important qu’à D.C. Mais tu as toujours besoin de temps. »

Une alchimie avec Kris Dunn

Du temps pour se faire à ses nouveaux coéquipiers, et à cette transition de meneur remplaçant, capable d’assurer l’intérim en cas de blessure (cf. John Wall), à titulaire à plein temps. Le meneur assure connaître des hauts et des bas cette saison, en particulier selon les parquets. « Ces derniers temps, je joue mieux à l’extérieur, remarque le meneur dont les meilleures performances offensives ont été réalisées en déplacement. Donc cette série de matches à domicile est super importante pour moi. Je me sens bien, plus régulier. »

Sur la ligne d’arrières titulaires, Satoransky fait équipe avec LaVine donc, ainsi que son ancien concurrent pour la place de meneur titulaire, Kris Dunn, qui a fini par être aligné dans le cinq après la blessure de Otto Porter. « J’ai le sentiment d’avoir une bonne alchimie avec eux. On commence à établir quelque chose, on doit maintenant construire là-dessus. »

Avec Dunn, Satoransky peut lâcher le ballon et se comporter comme un arrière shooteur. Avec son adresse longue distance (40% pour la saison), Chicago a intérêt de profiter aussi de son jeu sans ballon. « Je suis un shooteur très confiant, en particulier en ‘catch-and-shoot’ », se définit-il. « Un shooteur d’enfer, l’un de nos meilleurs shooteurs, renchérit Jim Boylen. C’est ce qu’il y a de beau chez lui, il peut jouer avec ou sans ballon, et défendre plusieurs postes. KD et lui semblent développer de l’alchimie, c’est très bon pour nous. »