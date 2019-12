Malgré les rumeurs, Dennis Smith Jr. assure vouloir rester avec les Knicks

« J’aime jouer avec les Knicks. Exactement, je veux être ici. » On ne sait pas où Dennis Smith Jr. a placé son curseur langue de bois pour décrire sa situation avec la franchise new-yorkaise.

Une équipe dont il pourrait être éloignée pour les prochaines semaines à cause d’une blessure, voire même définitivement car les rumeurs le concernant sont d’actualité.

Les rumeurs ? « Je n’ai pas ça en tête, » assure-t-il ainsi au New York Post. « Le plus important est de m’occuper de ce que je fais maintenant. Je suis avec les New York Knicks, donc j’essaie de montrer mon meilleur visage avec cette équipe. » Ce qui est loin, très loin, d’être le cas jusqu’ici. Malgré ce contexte particulièrement délicat pour lui, il doit vouloir rester positif et « continuer à bosser. Cela aura du sens au final. »

Et les huées le concernant, qui descendent avec de plus en plus d’intensité des travées du Madison Square Garden, ne semblent pas le perturber davantage.

« Ce genre de merde arrive, vous voyez de quoi je parle ? Il ne m’a pas fallu longtemps avant d’en faire une blague. Ça ne m’a pas vraiment perturbé. » Il ajoute, sur le mauvais début de saison de son équipe : « J’ai vraiment pensé qu’on serait bien meilleur. Je pensais qu’on aurait davantage de victoires et moins de défaites. »

Se doutant que son joueur est « frustré », Mike Miller tente de relativiser les rumeurs qui agitent en ce moment son vestiaire : « Je crois que c’est la nature actuelle de la ligue avec cette date limite de transferts, tout le monde est dans la spéculation sur tout. Il n’y a aucun moyen de savoir ce qui est réel et ce qui ne l’est pas. »