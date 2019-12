Déjà des envies d’ailleurs chez les Knicks ?

La victoire contre les Nets n’y change rien : la saison des Knicks est manquée actuellement. Et visiblement, d’après les indiscrétions de SNY.tv, plusieurs joueurs de New York auraient exprimé des envies d’aller voir ailleurs d’ici le 6 février prochain et la fermeture du marché des transferts.



Ses demandes auraient seulement été exprimées dans le domaine privé et nos confrères ne peuvent confirmer qu’elles aient ensuite été formulées officiellement à la franchise, mais si ces rumeurs sont fondées, elles sont révélatrices de la fragile situation autour de la franchise.

En effet, la plupart de recrues de New York sont arrivées avec des contrats courts, un ou deux ans, et les voir déjà partir et manquer de patience serait un sacré désaveu pour la politique des Knicks.

Des bruits de couloir annonçaient déjà récemment que les Wolves avaient un œil sur Dennis Smith Jr. On devrait donc rapidement savoir si les rumeurs se multiplient ou non du côté du Madison Square Garden.