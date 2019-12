Rechute pour Al-Farouq Aminu

Il ne réalisait pas un début de saison très convaincant et, en plus, Al-Farouq Aminu s’était déchiré un ménisque du genou droit fin novembre. Et à la différence de Zion Williamson, l’ailier-fort du Magic n’avait pas été opéré.

Sauf que les ennuis continuent pour lui puisque ESPN nous apprend qu’il a rechuté ce jeudi. Son genou s’est bloqué pendant l’entraînement et l’ancien des Blazers a eu beaucoup de mal à le plier le lendemain.

Aucune autre information supplémentaire n’a été donnée, mais il en prend donc pour au moins quelques jours, voire quelques semaines de plus avant de retrouver les parquets.